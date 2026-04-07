تصعيد بالهجمات بين إسرائيل وإيران وسط ترقب لانتهاء مهلة ترامب

بين تشدد إيراني في شروط إنهاء الحرب واستمرار الضربات على البنية التحتية، تتجه الأزمة نحو مرحلة حاسمة وسط مخاوف من توسع المواجهة إقليميا.

في اليوم الـ39 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، يتواصل القصف المتبادل بوتيرة متصاعدة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ موجة واسعة من الغارات داخل إيران، فيما رد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت مناطق متعددة داخل إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الغارات طالت مطار مهر آباد غربي طهران، كما تسببت بدمار في كنيس يهودي داخل أحد الأحياء السكنية، في وقت يواصل فيه الهلال الأحمر الإيراني عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض عقب استهداف مناطق مأهولة.

بالتزامن، تترقب المنطقة مرحلة مفصلية، مع تحديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة أخيرة للتفاوض، معتبرا أن الثلاثاء يمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز، رغم استمرار التهديدات.

وفي السياق، سلمت إيران ردها على المقترح الأميركي عبر باكستان، متضمنا رؤية من عشرة بنود ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وتدعو إلى إنهاء شامل للحرب وفق شروط تشمل رفع العقوبات وتأمين الملاحة وإعادة الإعمار.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية داخل إيران، بما في ذلك مجمعات بتروكيماوية، ما يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر حساسية ذات تداعيات اقتصادية واسعة، في حين توعد الحرس الثوري برد واسع، وسط تكثيف الجهود الإقليمية لاحتواء التصعيد، مع بقاء الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة.