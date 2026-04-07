نتنياهو يبرّر استهداف الجسور والطرق: تقديرات إسرائيلية بتصعيد الهجمات

تصعيد متوقّع مع انتهاء مهلة ترامب، يقابله خطاب إسرائيلي يوجّه الضربات نحو "النظام" الإيراني، وسط تهديدات أميركية وردود إيرانية مفتوحة على توسيع المواجهة، فيما يبرّر نتنياهو استهداف الجسور والطرق والبنى التحتية بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

يقدّر الجيش الإسرائيلي أن إيران وحزب الله سيحاولان، مساء الثلاثاء، مواصلة شن هجمات صاروخية على مواقع في إسرائيل، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة الإنذار التي حدّدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفتح مضيق هرمز والتقدم في مفاوضات التهدئة.

وفي موازاة هذا التقدير، سعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بيان مصور، إلى تثبيت رسالة سياسية مفادها أن الضربات الإسرائيلية تستهدف "النظام" الإيراني لا "الشعب" وحاول تبرير استهداف منشآت مدنية إيرانية، في إطار ما وصفه بمحاولة تغيير ميزان القوة في المنطقة.

وقال نتنياهو: "نحن نسحق نظام الإرهاب في إيران بقوة متزايدة". وأضاف: "أنا أقول لكم طوال الوقت إننا نسحق النظام في إيران، لكننا نفعل ذلك الآن بشكل أكبر وبقوة متزايدة". وتابع: "أمس دمّر طيارونا طائرات نقل وعشرات المروحيات في قاعدة لسلاح الجو الإيراني".

وأضاف: "واليوم هاجموا خطوط السكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الحرس الثوري". وادعى "أنهم يستخدمونها لنقل مواد خام تُستخدم في تصنيع الأسلحة، وأسلحة، والعناصر التي تهاجمنا، وتهاجم الولايات المتحدة ودول المنطقة، وهم أنفسهم الذين يقمعون الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن "هذه هي النقطة المركزية". وقال: "هذه العمليات، التي صادقتُ عليها مع وزير الأمن، لا تهدف إلى مهاجمة الشعب الإيراني". وأضاف: "على العكس، هي تهدف إلى إضعاف وسحق نظام الرعب الذي يقمعهم منذ 47 عامًا"، على حد تعبيره.

وتابع: "هذه لم تعد إيران نفسها، وهذه أيضًا لم تعد إسرائيل نفسها". وختم بالقول: "نحن نغيّر ميزان القوة بشكل جذري"؛ فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف ثمانية مقاطع من جسور وطرق بذريعة أنها تُستخدم في نقل وسائل قتالية ومعدات عسكرية داخل إيران.

وأضاف الجيش أن الهجمات طاولت جسورًا في مناطق تشمل طهران وكرج وتبريز وكاشان وقم. وادّعى أن هذه المعابر تُستخدم أيضًا في المرحلة الحالية لنقل وسائل قتالية ومعدات عسكرية، ولتعزيز ما وصفه بـ"أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وتذرع بأن استهداف هذه المعابر جاء بهدف منع القوات التابعة للنظام من استخدامها لنقل المعدات والوسائل القتالية. وأضاف أنه جرى اتخاذ خطوات مسبقة لتقليص احتمالات إصابة المدنيين، بما في ذلك توجيه إنذارات مسبقة، واستخدام ذخائر دقيقة، وتنفيذ مراقبة جوية.

وختم بالقول إن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل ضد أي بنية تحتية تُستخدم من قبل القوات المسلحة التابعة للنظام لأغراض عسكرية أو لتعزيز أنشطة (وصفها بالإرهابية) ضد دولة إسرائيل ودول العالم"، على حد تعبيره.

"نقترب من مفترق إستراتيجي مع إيران"

وفي بيان آخر قال الجيش الإسرائيلي: "نحن نقدّر أن النظام الإيراني وحزب الله سيحاولان، هذا المساء أيضًا، مواصلة إطلاق النار باتجاه إسرائيل". وأضاف: "الجيش الإسرائيلي مستعد دفاعًا وهجومًا، وسيتحرك في مواجهة كل تهديد". وطالب بالاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، التي وصفها بأنها "منقذة للأرواح".

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع، إن الجيش الإسرائيلي يقترب من "مفترق إستراتيجي" في الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران، مضيفًا أنه تم تحقيق "إنجازات كبيرة" مقارنة بالأهداف التي وُضعت قلا الحرب.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تصاعدت فيه الهجمات الأميركية الإسرائيلية على البنى التحتية في إيران، قبل ساعات من انتهاء مهلة ترامب، الذي واصل تهديداته محذرًا من أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الرد على استهداف البنى التحتية والمدنية سيكون "بعمل يحرم الولايات المتحدة وحلفاءها من الغاز والنفط في المنطقة لسنوات طويلة"، وقد يمتد "إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وكان ترامب قد توعّد بأن بلاده قادرة على تدمير إيران "بكاملها" خلال ليلة واحدة، ملوّحًا باستهداف منشآت الطاقة والجسور إذا لم تُرفع القيود عن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال.

وبحسب معطيات وتقارير متقاطعة، استهدفت الغارات جسورًا وبنى للسكك الحديدية وطرقًا رئيسية في مناطق عدة، من بينها قم وكاشان وكرج، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، إلى جانب أضرار واسعة في البنية التحتية.

كما أُغلقت طرق رئيسية، وأُلغيت رحلات قطارات في عدة مناطق، فيما أفادت تقارير بانقطاع الكهرباء في أجزاء من مدن قرب طهران، نتيجة استهداف خطوط نقل الطاقة.

وامتدت الضربات إلى جزيرة خرج الإستراتيجية لتصدير النفط، في حين نقلت تقارير عن مسؤولين أميركيين أن الهجمات طاولت "أهدافًا عسكرية" في الجزيرة، دون استهداف مباشر لمنشآت النفط.

وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، إن لدى الولايات المتحدة "أدوات" إضافية للتعامل مع إيران "لم نقرر استخدامها بعد"، معربًا عن أمله في أن تُجنّب المفاوضات اللجوء إلى هذه الخيارات.