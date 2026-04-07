ناشطة حقوقية: إسرائيل تتحول إلى مجتمع من المتطرفين

أوضحت الناشطة أن تجربتها الشخصية لزيارتها للضفة الغربية غيّرت قناعاتها بشأن حقيقة دولة إسرائيل، ما دفعها إلى الهجرة خارج البلاد، ثم إحراق جواز سفرها الإسرائيلي بسبب حرب الإبادة على غزة، مؤكدة أن المجتمع الإسرائيلي يتحول إلى "مجتمع متطرف".

قالت الناشطة الحقوقية الإسرائيلية، ميا سول ستولين، إن إسرائيل تشهد تحولات عميقة على مستوى بنيتها الاجتماعية، وتتجه لتصبح "مجتمعًا من المتطرفين"، في ظل مغادرة العديد من النخب وصعود تيارات "صهيونية متشددة".

وعاشت ستولين، وهي ابنة لأب إسرائيلي وأم نرويجية، نحو 7 سنوات في تل أبيب، قبل أن تنتقل إلى النرويج عام 2019، حيث تواصل نشاطها الحقوقي، وكانت قد أحرقت جواز سفرها الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2025، احتجاجًا على حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأوضحت ستولين، أنها خلال فترة إقامتها في إسرائيل لم تكن ترى الوضع كاحتلال، وكانت تعتقد أن الجميع يعيشون معًا، قبل أن تعيش تحوّلًا جذريًا بعد زيارة إلى الضفة الغربية عام 2019.

إذ ذكرت أن هذه الزيارة كشفت لها الممارسات العنصرية والتمييزية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى حادثة المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين عام 1995 في الحرم الإبراهيمي، وما تبعها من فرض قيود على حركة الفلسطينيين في مدينة الخليل.

وقالت إن "شارع الشهداء (في مدينة الخليل) مفتوح للإسرائيليين والأجانب، لكنّ الفلسطيني إذا سار فيه قد يتعرض لإطلاق النار، وهذا يوضح أن ما يجري هو نظام فصل عنصري".

وأضافت أنها بعد تلك التجربة قررت مغادرة إسرائيل، مؤكدة أنها تابعت ما يحدث في غزة لاحقًا من خلال مقاطع مصورة، ما دفعها إلى تكثيف نشاطها.

المجتمع الإسرائيلي خاضع للبروباغاندا

وتطرقت ستولين إلى أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنها زارت إسرائيل قبل ذلك في آب/ أغسطس من العام نفسه، حين شهدت البلاد احتجاجات واسعة ضد الحكومة.

وقالت "كنا قريبين من حرب أهلية، وكان الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ذلك"، مضيفة أن فرض حالة حرب من جانب الحكومة "قد يكون وسيلة لتوحيد المجتمع المنقسم".

وعن أحداث السابع من أكتوبر، قالت ستولين إن "الاعتقاد بأن ما حدث كان مجرد صدفة أو أنه لم يكن بالإمكان منعه أمر ساذج"، مشيرة إلى معلومات تحدثت عن معرفة مسبقة بالهجوم.

كما اعتبرت أن تأثير سياسات الحكومة ووسائل الإعلام على المجتمع الإسرائيلية كبيرة، الأمر الذي يجعل كثيرًا من الإسرائيليين عرضة لما وصفته بالدعاية (بروباغاندا).

ستولين عن المجتمع الإسرائيلي: "مجتمع من المتطرفين"

وأشارت ستولين إلى أن جزءًا كبيرًا من اليهود في إسرائيل ينحدرون من أصول في بلاد عربية وشمال إفريقية، لكنّها قالت إن هؤلاء تعرضوا لسياسات أبعدتهم عن هوياتهم الأصلية.

وأضافت "تم توطين بعض الفئات قرب الحدود، بحيث يكونون أول من يتعرض للخطر"، معتبرة أن ذلك يعكس وجود تمييز داخل المجتمع ذاته.

وأوضحت أن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، يتسحاق رابين، مثّل نقطة تحوّل، إذ فقد كثيرون الأمل في السلام، ما دفع عددًا من المتعلمين والنخب إلى مغادرة البلاد.

وقالت ستولين إن "من ينتقل إلى هناك اليوم هم المتشدّدون، وهذا يخلق مجتمعًا غير متوازن، بل مجتمعًا من المتطرفين".

وتطرقت أيضًا إلى علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة، معتبرة أن تل أبيب تمثّل "وكيلًا" لها في المنطقة.

وأضافت أنها لا تعتقد أن إسرائيل قادرة على الاستمرار دون حصولها الدعم الأميركي.

تهديدات بالقتل

وفي سياق آخر، قالت ستولين إنها تعرضت لتهديدات عقب نشرها مقطع فيديو يظهر حرق جواز سفرها الإسرائيلي.

وأضافت "أرسل لي شخص في أوسلو صورة لسلاح وهددني بالقتل"، مشيرة إلى أنها لجأت إلى الشرطة، التي أصدرت قرارًا بإبعاد الشخص، قبل أن يتم رفض طلب تمديده لاحقًا.

وانتقدت تعامل الشرطة مع القضية، معتبرة أن التهديدات الخطيرة يجب أن تقابل بإجراءات رادعة.

كما اتهمت النرويج بالتواطؤ بجرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى استثمارات لصندوق الثروة السيادي النرويجي في شركات مرتبطة بإسرائيل.

وقالت إن هذه الاستثمارات تبلغ نحو 22.6 مليار كرونة نرويجية، (2.05 مليار دولار)، معتبرة أنها تمثل استفادة مباشرة من معاناة الفلسطينيين.

كما انتقدت ستولين التغطية الإعلامية، معتبرة أنها تقدّم الفلسطينيين بصورة "غير إنسانية".

وقالت في ختام حديثها "على مدى عقود من الاحتلال، أثبت الفلسطينيون قدرتهم على الصمود والحفاظ على كرامتهم"، مضيفة أن على الدول الغربية أن تعيد النظر في مواقفها، وأن تتساءل عن دورها في استمرار ما يجري.