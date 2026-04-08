هدنة مؤقتة.. ترامب يتباهى بـ"انتصار كامل" وطهران تصف الاتفاق بـ"النصر العظيم"

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، مع اتفاق على تنسيق المرور عبر مضيق هرمز لضمان الأمن الملاحي، فيما تبقى مسألة لبنان نقطة خلاف بين إسرائيل والوسطاء الدوليين.

في اليوم الـ40 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران بأنه "انتصار كامل وشامل" للولايات المتحدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن موافقته على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، مشددا على أن استمرار وقف إطلاق النار مرتبط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية، وأن الطرفين قطعوا شوطًا كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي لسلام طويل الأمد مع إيران.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية على إيران أثناء المفاوضات.

من جانبها، أعلنت طهران عبر مجلس الأمن القومي الإيراني أن الاتفاق يمثل "نصرًا عظيمًا"، ويُلزم الولايات المتحدة بقبول المقترح الإيراني المكون من 10 نقاط، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على منصة إكس أن المرور الآمن في المضيق سيكون ممكنًا لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع مراعاة القيود الفنية القائمة.

وفي تحرك دبلوماسي، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران والجهات المتحالفة اتفقت على وقف إطلاق النار "في كل مكان"، بما في ذلك لبنان، بأثر فوري، ودعا الوفدين الأميركي والإيراني لمواصلة المفاوضات في إسلام آباد يوم الجمعة المقبل.

على النقيض، شدد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على أن الهدنة لا تشمل لبنان، مؤكدا دعم إسرائيل لقرار ترامب بتعليق الهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين.