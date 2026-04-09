إسرائيل تعيد تشغيل منصة "كاريش" للغاز بعد وقف النار مع إيران رغم التصعيد في لبنان

إسرائيل تستأنف تشغيل منصة "كاريش" بعد توقف طويل فرضته الحرب على إيران، في خطوة تعكس أولوية استعادة إنتاج الغاز رغم استمرار المخاطر الأمنية على الجبهة الشمالية والتصعيد في لبنان وعدم شموله بوقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إعادة تشغيل منصة "كاريش" للغاز الطبيعي قبالة السواحل الشمالية قرب الحدود مع لبنان، بعد توقف دام نحو 40 يومًا منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وبحسب وزارة الطاقة، فقد تقرر توجيه شركة "إنرجيان" للبدء بإعادة تشغيل المنصة "في أعقاب تقييمات للوضع وفحص مجمل الاعتبارات"، مؤكدة أنها تواصل العمل لضمان استمرارية تزويد الطاقة للمستهلكين في إسرائيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

من جهتها، قالت شركة "إنرجيان" إنها بدأت إجراءات إعادة تشغيل المنصة "بشكل آمن"، والعمل على استئناف الإنتاج والعودة إلى النشاط الاعتيادي وفقًا للإجراءات التشغيلية، مشيرة إلى أنها تلقت الإذن الرسمي من وزارة الطاقة للشروع في العملية.

وتأتي إعادة تشغيل "كاريش" رغم موقعها القريب من لبنان، وفي ظل رفض إسرائيل، بدعم أميركي، شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران رغم إصرار إيران على الموضع، ما يثير تساؤلات حول المخاطر الأمنية المحيطة باستئناف العمل في المنصة.

وكانت منصة "كاريش" قد أُغلقت في 28 شباط/ فبراير الماضي، مع اندلاع الحرب، إلى جانب منصة "ليفياتان"، في إطار إجراءات احترازية هدفت إلى تقليل المخاطر من هجمات محتملة، فيما واصلت منصة "تمار"، التي تُعد المزود الرئيسي للغاز للسوق المحلي، عملها.

وأُعيد تشغيل "ليفياثان" الأسبوع الماضي بعد توقف استمر نحو شهر، لتكون "كاريش" آخر المنصات التي تعود للعمل، في وقت يعتمد فيه قطاع الكهرباء الإسرائيلي بشكل أساسي على حقول الغاز المحلية، إلى جانب مساهمة محدودة من مصادر الطاقة المتجددة والفحم، الذي ارتفع استخدامه خلال فترة توقف بعض المنصات.

وأشارت التقارير إلى وجود تباين سابق بين وزارة الطاقة، التي دفعت نحو إعادة تشغيل المنصة وتسريع عودة قطاع الطاقة إلى العمل الكامل، ووزارة الأمن التي سعت إلى تقليص المخاطر قدر الإمكان، قبل اتخاذ القرار النهائي بإعادة التشغيل.