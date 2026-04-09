اعتقال شاب من حيفا بشبهة "التخابر مع إيران والتخطيط لاستهداف شخصية رفيعة"

اعتقال شاب من حيفا بدعوى ارتباطه بجهات استخباراتية إيرانية، وتنفيذه مهام أمنية متعددة مقابل أموال، بينها تصنيع مادة متفجرة والتخطيط لاستهداف "شخصية رفيعة".

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال شاب يهودي من مدينة حيفا، بشبهة تنفيذ "مهام أمنية" لصالح إيران، بينها تصنيع مادة متفجرة "كانت معدّة لاستهداف شخصية رفيعة"، دون ذكر هوي هذه الشخصية مشيرة إلى أن الاعتقال نفذ في آذار/ مارس الماضي.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة أن المعتقل هو شاب يدعى عمي غايدروف يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان حيفا، خضع للتحقيق، وجرى الاشتباه به في "التواصل مع عناصر إيرانية وتقديم المساعدة للعدو خلال الحرب" عبر تنفيذ مهام بتوجيه منهم.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن التحقيق "أظهر" أن المعتقل كان على تواصل مع جهة إيرانية منذ آب/ أغسطس 2025، ونفذ "عددًا كبيرًا من المهام مقابل مبالغ مالية مرتفعة"، كما "وافق، بتوجيه من مشغّله، على تصنيع مادة متفجرة" أعدت "لاستهداف شخصية رفيعة".

وأضاف البيان أن الشاب "اشترى هواتف مخصصة لإدارة التواصل" مع الجهات المشغلة، واستأجر شقة في حيفا "قام فيها بتصنيع المادة المتفجرة"، موثقًا ذلك "بصور ومقاطع فيديو أرسلها لمشغّله لإثبات تنفيذ المهام".

كما ادعت الأجهزة الأمنية أنه "أشرك عددًا من أصدقائه" وساعدوه في شراء المواد الخام، ما أدى إلى اعتقال مشتبهَين إضافيَين من سكان الشمال. وتابع البيان أن التحقيق أظهر كذلك أنه خلال الحرب على إيران، طُلب من المشتبه به "نقل صور لميناء حيفا ومواقع سقوط صواريخ في الشمال".

كما طلب الجانب الإيراني من الشاب، بحسب البيان، "البحث عن شقة يمكن منها مراقبة الميناء لوضع كاميرا ثابتة". وأشار إلى أن المعتقل تلقى مقابل نشاطاته "أكثر من 70 ألف شيكل"، جرى تحويلها "في معظمها عبر محافظ رقمية".

وذكر البيان أن "تصريح مدعٍ عام" قُدّم، الخميس، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به وآخرين خلال الأيام المقبلة. وفي ختام البيان، حذرت الأجهزة الأمنية من "إقامة علاقات مع جهات أجنبية معادية أو غير معروفة"، مشددة على أنها ستواصل، على حد قولها، "إحباط نشاطات التجسس والإرهاب داخل إسرائيل ومحاسبة الضالعين فيها".