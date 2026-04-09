شهداء في غارات على لبنان وحزب الله يهاجم أهدافًا إسرائيلية

بعد غارات إسرائيلية عنيفة أسفرت عن مئات الضحايا في لبنان، رد حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على خرق وقف إطلاق النار، وسط جدل حول مدى شمول لبنان بالهدنة الإقليمية.

تتواصل الهجمات الإسرائيلية بكثافة على مناطق مختلفة في لبنان، مسفرة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، في ظل غارات جوية متواصلة طاولت مناطق واسعة خلال الساعات الأخيرة. ويأتي ذلك بعد يوم دام شهد مئات القتلى والمصابين جراء غارات مكثفة، فيما تتواصل عمليات القصف منذ ساعات الصباح بوتيرة مرتفعة.

وفي المقابل، أعلن حزب الله، الخميس، إطلاق أولى دفعاته الصاروخية باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. ودوت صافرات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى والغربي وأصبع الجليل، عقب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية، بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأكد حزب الله تبنيه للهجوم، مشددًا على أن الرد جاء على "خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المكثفة، ومتوعدًا بمواصلة الرد "حتى توقف العدوان الإسرائيلي والأميركي على لبنان وشعبه".

وكانت إسرائيل قد كثفت غاراتها، الأربعاء، مستهدفة نحو 100 موقع خلال عشر دقائق فقط، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، وفق الدفاع المدني اللبناني، الذي أعلن أن حصيلة الاعتداءات منذ 2 آذار/مارس حتى 8 نيسان/أبريل بلغت 1739 شهيدًا و5873 جريحًا. وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، يوم الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الهجمات، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن شمول لبنان في الهدنة، بين تأكيد إيراني–لبناني على ذلك، ونفي إسرائيلي واستمرار العمليات العسكرية.

