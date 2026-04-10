إسرائيل تطرد إسبانيا من مركز التنسيق بشأن غزة في كريات غات

طردت إسرائيل إسبانيا من مركز تنسيق غزة، متهمة حكومة بيدرو سانشيز بالانحياز ضدها، بقرار أعلنَه غدعون ساعر بالتنسيق مع واشنطن، وسط توتر سياسي على خلفية الحرب ومواقف مدريد من سياسات تل أبيب.

طردت إسرائيل، إسبانيا من مركز التنسيق بشأن قطاع غزة في كريات غات (CMCC)، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وذلك "لانحياز الحكومة الإسبانية الصارخ ضد إسرائيل"، وفق ادّعاء تل أبيب.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إلى أن هذه الخطوة، التي نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نابعة من "انحياز الحكومة الإسبانية الصارخ ضد إسرائيل".

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية، جاء أن القرار اتُخذ "في ظل الهوس المعادي لإسرائيل لدى الحكومة الإسبانية برئاسة (بيدرو) سانشيز، والضرر الجسيم الذي يلحق بمصالح إسرائيل والولايات المتحدة أيضا، بما في ذلك خلال الحرب ضد إيران".

كما ذُكر أنه "تم إخطار إسبانيا بذلك"، وأن "الولايات المتحدة أُبلغت مسبقا بهذا القرار".

ونقل بيان وزارة الخارجية عن ساعر قوله: "إن حكومة سانشيز تُظهر تحيزًا صارخًا ضد إسرائيل، ما أفقدها القدرة على أن تكون عاملا فاعلا في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب، وفي مركز التنسيق المدني والعسكري، الذي يعمل ضمن هذه الخطة".

والشهر الماضي، هاجم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إسرائيل ورئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، في أعقاب الحرب في إيران ولبنان، قائلا إن "نتنياهو يريد إلحاق الدمار نفسه بلبنان كما فعل بغزة. فمنذ اندلاع الحرب، نزح أكثر من أربعة ملايين شخص في إيران ولبنان. ولم يُسفر مُفتعلو الحرب إلا عن تقريب إيران من امتلاك الأسلحة النووية".

كماأعلنت إسبانيا، الأسبوع الماضي، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في غارات على إيران، وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز: "لا نسمح باستخدام القواعد العسكرية، أو المجال الجوي، لأي عمليات تتعلق بالحرب في إيران".