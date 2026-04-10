استطلاع: 63% من الإسرائيليين مستاؤون من نتائج الحرب على إيران

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 63% من الإسرائيليين مستاؤون من نتائج الحرب على إيران، فيما لم تتجاوز نسبة الراضين عن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلالها 47%.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"، فإن 32% فقط من المستطلَعة آراؤهم قد أعربوا عن رضاهم عن النتائج الإجمالية للحرب على إيران، منهم 11% "راضون جدًا" و21% "راضون إلى حدّ ما".

في المقابل، أعرب 63% عن عدم رضاهم، منهم 33% "غير راضين إلى حد ما" و30% "غير راضين على الإطلاق"، فيما أجاب 5% بـ"لا أعلم".

ومن بين ناخبي الائتلاف الحكومي، أعرب 61% عن رضاهم من نتائج الحرب، و32% فقط غير راضين.

أما بين ناخبي المعارضة، فالوضع معاكس، إذ أعرب 17% فقط عن رضاهم إزاء نتائج الحرب، مقابل 81% غير راضين عنها.

هل انتصرت تل أبيب وواشنطن بالحرب؟

وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عمّا إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد انتصرتا في الحرب، أجاب 22% فقط من المشاركين بأنهما انتصرتا، فيما قال 46% إنهما لم تنتصرا، ورأى 32% من المشاركين أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.

ومن بين ناخبي الائتلاف، يعتقد 47% أن إسرائيل والولايات المتحدة انتصرتا، ويعتقد 21% أنهما لم تنتصرا، ويقول 32% إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.

أما بين ناخبي المعارضة، فيعتقد 10% فقط أنهما انتصرتا، بينما قال 61% من المشاركين إنهما لم تنتصرا، وعَدّ 29% أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.

العدوان على لبنان

كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية واسعة من الإسرائيليين، تُعارض وقف الحرب على لبنان، إذ قال 77% من المشاركين في الاستطلاع إن على إسرائيل مواصلة الحرب ضد حزب الله، حتى تحقيق أهدافها، بينما أجاب 12% فقط بضرورة وقف القتال، وأجاب 11% بـ"لا أعلم".

ومن بين ناخبي أحزاب الائتلاف، تؤيد أغلبية ساحقة وصلت إلى 94%، استمرار الحرب، كما أيّد 70% من ناخبي المعارضة ذلك.

أداء الشخصيات المركزية في الحرب

وفي ما يتعلق بالرضا عن أداء الشخصيات الرئيسية في الحرب، تصدّر قائد سلاح الجوّ الإسرائيليّ، تومر بار، القائمة بنسبة رضا عن أدائه بلغت 77%، منهم 51% "راضون جدًا" و26% "راضون إلى حد ما"، يليه رئيس أركان الجيش، إيال زامير، بنسبة رضا بلغت 71%، منهم 31% "راضون جدًا" و40% "راضون إلى حد ما".

أما الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فبلغت نسبة الراضين عن أدائه 52%، منهم 24% "راضون جدًا"، و28% "راضون إلى حد ما".

في المقابل، لم تتجاوز نسبة الراضين عن أداء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 47%، منهم 27% "راضون جدًا" و20% "راضون إلى حد ما".

وبلغت نسبة الراضين عن أداء وزير الأمن، يسرائيل كاتس، 40%، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش 29%، ووزير التعليم يوآف كيش 29%.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ25 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ24 مقعدًا.

"يَشار" برئاسة آيزنكوت؛ 13 مقعدا.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 9 مقاعد.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 8 مقاعد.

"ييش عتيد"؛ 7 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 7 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

وأُجري الاستطلاع في 9 نيسان/ أبريل، بعد إعلان وقف إطلاق النار، وشارك فيه 500 شخص، ويبلغ هامش الخطأ الأقصى فيه 4.4%.

اقرأ/ي أيضًا | شظايا تصيب مدرسة في دير الأسد وسقوط صاروخ في البعنة وقصف إسرائيلي على لبنان