محادثة ثلاثية بين إسرائيل ولبنان وأميركا تمهيدا للمفاوضات: هل تعلن تل أبيب عن وقف لإطلاق النار؟

تطلب واشنطن وبيروت من إسرائيل الإعلان عن هدنة كبادرة حسن نية تمهيدا لبدء المفاوضات المباشرة والمقرر لها يوم الثلاثاء في واشنطن، فيما قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن تل أبيب وافقت على وقف الهجمات في العاصمة بيروت بضغط أميركي.

تجري مساء، الجمعة، محادثة ثلاثية عبر الهاتف بين السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر والسفيرة اللبنانية هناك ندى معوض والسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، تمهيدا للمفاوضات المباشرة المحتملة بين إسرائيل ولبنان والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن نزع سلاح حزب الله.

وقال مصدر لبناني، إن سفيرة البلاد لدى واشنطن ستطلب وقف إطلاق نار أو هدنة كبادرة حسن نية لبدء المفاوضات؛ بحسب ما نقل عنه "التلفزيون العربي".

وذكر مصدر دبلوماسي، أن "إسرائيل وافقت على وقف هجماتها في بيروت بناء على طلب الأميركيين"، مشيرا إلى أنه لم يتبق لها أي أهداف عسكرية وازنة في العاصمة؛ بحسب ما نقل عنه موقع "هآرتس".

وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب على لبنان. فيما يتوافق المسؤولون الأميركيون واللبنانيون على أن تكون هدنة من تل أبيب "كبادرة حسن نية تمهيدا لبدء المفاوضات، حتى تكون جزءا منها وليس نتيجة أي ضغط من إيران كي لا يحسب كإنجاز لها إنما للحكومة اللبنانية".

ويقدر مسؤولون إسرائيليون، أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، ويرون فيها بإمكان التوصل إلى اتفاق بشروط إسرائيلية مثلما حدث في اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يتيح لها العمل ضد أي تهديد في الأراضي اللبنانية؛ بحسب القناة 12 التي أشارت إلى أن اليومين أو الثلاثة المقبلة قد تحدث تطورا في ملف الهدنة ووقف إطلاق النار.

وفي أعقاب ضغط ترامب، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتغيير سياسة الهجمات في لبنان. وتشير مصادر إلى أن أي هجوم في بيروت بات يتطلب سلسلة موافقات مختلفة عما كان معمولا به حتى الآن، وقد يصل أيضا إلى موافقة نتنياهو نفسه؛ بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله، إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار، لكن هناك تقليصا كبيرا جدا في الهجمات وقيودا في هذا الشأن فرضها المستوى السياسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين أميركي وإسرائيلي، قولهما إن ترامب أجرى اتصالا متوترا مع نتنياهو قبيل إعلان إسرائيل التفاوض مع لبنان.

وتأتي هذه المستجدات غداة إعلان نتنياهو، أنه أوعز ببدء مفاوضات "مباشرة" مع لبنان "في أقرب وقت ممكن"، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن مستشاره المقرب رون ديرمر سينسق للمفاوضات التي سيديرها سفير إسرائيل بواشنطن؛ وذلك بهدف "تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل"، لتمكينها من استئناف الحرب على إيران.

وفي الأثناء، من المقرر أن تبدأ السبت المفاوضات بين إيران وأميركا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.