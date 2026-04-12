تقديرات إسرائيلية ترجّح تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران

إسرائيل تقدّر احتمال تمديد وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المفاوضات الأميركية الإيرانية، وسط خلافات حادة حول اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. في المقابل، تستعد تل أبيب لعودة الحرب سريعًا مع تحشيد عسكري أميركي متواصل في المنطقة.

تسود تقديرات في إسرائيل بأن وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يُمدد لإتاحة استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، في وقت تضع فيه الولايات المتحدة شروطًا وُصفت بأنها "حاسمة"، أبرزها إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية.

وبحسب ما أوردته الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، فإن مسؤولين إسرائيليين يعتبرون مسألة إخراج اليورانيوم المخصب "نقطة مركزية" في المفاوضات بالنسبة لتل أبيب، فيما أفاد مصدر أمني بأن "اتفاق وقف إطلاق النار هش للغاية، ونحن أكثر تشاؤمًا من التفاؤل".

ووفق مصادر إسرائيلية، ورغم أن تل أبيب ليست طرفًا مباشرًا في المحادثات، إلا أنها عرضت على واشنطن قائمة مطالب تشمل إخراج اليورانيوم المخصب، تفكيك منشآت التخصيب في موقع فوردو، إنهاء المشروع النووي الإيراني، وفصل الملف اللبناني عن المسار الإيراني.

وقال مصدر إسرائيلي، مساء السبت، إن الإدارة الأميركية "تتوافق مع هذه المطالب"، في ظل "انعدام الثقة" بإمكانية تقديم أي تنازلات من الجانب الإيراني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب "حتى قبل انتهاء مهلة الأسبوعين"، مدة وقف إطلاق النار المؤقت.

في هذا السياق، تتواصل التحضيرات العسكرية الأميركية في المنطقة بالتنسيق مع إسرائيل، وتشمل تعزيز الانتشار عبر نقل طائرات مقاتلة وذخائر إضافية، إلى جانب وصول آلاف الجنود، بينهم عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوًا، وهي نخبة من قوات التدخل السريع.

وقال مصدر إسرائيلي، في تصريحات أوردتها هيئة البث العام الإسرائيلية، إن "الضربة المقبلة في إيران ستكون قاسية وشاملة، وستستهدف بنى تحتية وطنية، ومنشآت طاقة، ومرافق إنتاج النفط"، في إشارة إلى تصعيد محتمل في حال انهيار المسار التفاوضي.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه في حال استئناف الحرب، يجري التحضير لتنفيذ هجوم واسع يستهدف بنى تحتية ومواقع مرتبطة بقطاع الطاقة داخل إيران.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في تل أبيب يعتقدون أن الولايات المتحدة تتبنى الموقف الإسرائيلي ذاته حيال الشروط المطلوبة من طهران، وعلى رأسها إخراج اليورانيوم المخصب وتفكيك المشروع النووي الإيراني.

في المقابل، دعا وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، صباح الأحد، واشنطن وطهران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في التوصل إلى اتفاق.

وقال دار، في بيان مقتضب بثته وسائل إعلام رسمية، "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار"، مؤكدا أن "باكستان كانت وستواصل القيام بدورها في الايام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الولايات المتحدة حاولت خلال المفاوضات "تحقيق ما لم تحققه عبر العدوان"، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت بإخراج المواد المخصبة من إيران وفرض إدارة على مضيق هرمز، في حين حاول الوفد الإيراني الدفع نحو "إطار عمل مشترك"، لكن "المطالب المفرطة" حالت دون ذلك، بحسب الوكالة.

وصباح اليوم، أعلن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، أن المحادثات مع إيران لم تسفر عن اتفاق، مشيرا إلى أنه يغادر إسلام آباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين.

وحملت تصريحات فانس إشارة إلى أنه لا يزال يمنح إيران وقتا كافيا للنظر في العرض المقدم من الولايات المتحدة التي أعلنت، الثلاثاء، وقف هجماتها لمدة أسبوعين بانتظار نتيجة المفاوضات.

وقال فانس للصحافيين إن الوفد الأميركي وبعد 21 ساعة من المحادثات في العاصمة الباكستانية، يغادر بعد تقديم "عرضنا النهائي والأفضل. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".

من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق خلال جلسة مفاوضات واحدة مع الولايات المتحدة لم يكن أمرا متوقعا، بعدما فشلت الجولة التي استضافتها باكستان. وشددت على أن طهران "واثقة من أن الاتصالات بيننا وبين باكستان، ومع أصدقائنا الآخرين في المنطقة، ستتواصل".

ونقلت هيئة البث الإيرانية الرسمية "إيريب" عن الناطق باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، قوله "من الطبيعي أنه منذ البداية، ما كان علينا أن نتوقع التوصل إلى اتفاق خلال جلسة واحدة. لا أحد كان يتوقع ذلك".