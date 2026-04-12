زامير يوعز للجيش الإسرائيلي بالانتقال لجهوزية عالية لاحتمال استئناف الحرب على إيران

جاء ذلك في أعقاب الإعلان، اليوم، عن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تسرّع بناء "بنك الأهداف" في إيران، وخاصة ضد منظومات الصواريخ ومنصات إطلاقها

أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بانتقال الجيش إلى جهوزية مرتفعة والاستعداد لإمكانية العودة إلى مواجهة عسكرية مع إيران في الفترة القريبة، وذلك في أعقاب الإعلان اليوم، الأحد، عن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي دخل إلى إجراءات قتالية منظمة، مشابهة للإجراءات التي تم اتباعها عشية الحربين ضد إيران، في حزيران/يونيو ونهاية شباط/فبراير الماضيين، وخلال ذلك تسريع كافة عمليات التخطيط والتنفيذ، وفي إطار ذلك تم توجيه تعليمات بالحفاظ على كفاءات عالية في جميع الأذرع العسكرية وتقليص مدة رد الفعل وسد الفجوات العملياتية، حسبما نقل عنها موقع "واينت" الإلكتروني.

وتعمل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على تسريع بناء "بنك الأهداف" في إيران، وخاصة الأهداف العسكرية وفي مقدمتها منظومات الصواريخ ومنصات إطلاقها والبنية التحتية الداعمة لها، وذلك بشكل يمكن من قدرات هجومية سريعة في حال قرر المستوى السياسي استئناف الحرب.

ويبلور سلاح الجو الإسرائيلي مع شعبة العمليات، في هذه الأثناء، خططا هجومية وبناء ما يوصف بـ"رزم هجومية" واسعة النطاق. وتشمل هذه الاستعدادات تدريبات على سيناريوهات شن حرب وانتقال سريع إلى حرب.

ويعزز الجيش الإسرائيلي، حسب التقرير، نشر أنظمة الدفاع الجوي، ويستعد لاحتمال حدوث تصعيد في عدة جبهات بشكل متزامن ورفع حالة الاستنفار في جميع الجبهات.

وتعتبر تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان قد انهارت، ما يعكس عمق الاختلاف بين الجانبين ويقلص إمكانيات الحل الدبلوماسي، لكن المصادر العسكرية أشارت إلى أنه لم يُتخذ قرار بشأن شن عملية عسكرية، وأن هدف الإجراءات الحالية هو ضمان جهوزية كاملة لأي سيناريو.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن تبادر إيران إلى إطلاق النار على إثر سوء تقدير، ولذلك رفع مستوى الجهوزية والاستعدادات، والتنسيق مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم).

وأشار "واينت" إلى أن إسرائيل لم تفاجأ من تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن القرار حاليا بأيدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن استئناف الحرب على إيران، وذلك بعد عودة وفد المفاوضات الأميركي، برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، إلى واشنطن وتقديم تقرير حول المفاوضات إلى ترامب.

وتفيد تقارير بأن قسما من مستشاري ترامب وفانس غير متحمسين لاستئناف الحرب وقد يوصوا بتمديد المفاوضات. وقال فانس قبيل مغادرته باكستان إن المقترح الذي تم تقديمه لإيران هو "المقترح النهائي والأفضل وسنرى إذا سيوافق عليه الإيرانيون".

وذكرت تقارير أن الخيارات المحتملة قد تشمل حصارا بحريا على إيران، أو قصف أميركي وإسرائيلي يستهدف مجالات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية ومنع قدرة إيرانية على ترميمها، وعمليات عسكرية في مضيق هرمز وجزيرة خرج، وعملية عسكرية محتملة لإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من إيران.

وذكر "واينت" أنه يوجد في إسرائيل "رضى" من الخط الصارم الذي اتبعته الولايات المتحدة في المفاوضات في باكستان.