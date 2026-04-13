إسرائيل تستدعي السفير الإيطالي إثر تصريحات منددة بهجمات على لبنان

تصعيد دبلوماسي بين تل أبيب وروما على خلفية انتقادات للهجمات على لبنان، بالتوازي مع ضغوط ألمانية لوقف الحرب، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد المواجهة مع حزب الله.

استدعت إسرائيل، الإثنين، السفير الإيطالي لديها للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ندّد فيها بـ"هجمات غير مقبولة" شنتها إسرائيل على مدنيين في لبنان، وذلك خلال زيارته إلى بيروت.

وبحسب مصدر دبلوماسي إيطالي، جاء الاستدعاء على خلفية مواقف تاياني الذي كتب عبر منصة "إكس" أنه زار لبنان "للتعبير عن تضامن إيطاليا عقب الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة على المدنيين".

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى "وقف إطلاق نار ضروري ودائم" وإلى إطلاق حوار بين لبنان وإسرائيل، مع التشديد على ضرورة "تجنب تكرار تصعيد مشابه لما حدث في غزة بأي ثمن".

وجاءت زيارة تاياني إلى بيروت، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجّي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب ودول أوروبية توترًا متصاعدًا على خلفية الحرب في لبنان.

وفي هذا السياق، كانت الحكومة الإيطالية قد استدعت، الأسبوع الماضي، السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إطلاق القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية باتجاه قافلة جنود إيطاليين تابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ما أدى إلى أضرار في إحدى الآليات من دون تسجيل إصابات.

وفي موازاة ذلك، دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب على لبنان والانخراط في محادثات سلام مع الحكومة اللبنانية، بحسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وأوضح المتحدث أن ميرتس أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، عن "قلق بالغ" إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على "وجوب ألا يكون هناك ضم فعلي ولو جزئي للضفة الغربية".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب على لبنان منذ 2 آذار/ مارس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته الأخيرة في لبنان أسفرت عن مقتل خمسة من قادة الحزب وأكثر من 250 مقاتلًا، وفق مزاعمه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنه هاجم نحو 150 هدفًا تابعًا لحزب الله في مناطق متفرقة جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في إطار عملياته المستمرة في المنطقة.

وقال إن "سلاح الجو يواصل استهداف البنية التحتية لحزب الله، إلى جانب دعم نشاط القوات البرية العاملة في جنوب لبنان"، مضيفًا أنه "تم استهداف نحو 150 هدفًا في مناطق متفرقة من الجنوب".

وادّعى أن الأهداف التي استُهدفت شملت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى مواقع عسكرية ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومقرات تابعة للحزب، من دون صدور تعقيب فوري من "حزب الله" على هذه المزاعم.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 عسكريين بجروح متفاوتة، جراء استهدافهم بطائرة مسيّرة قال إن حزب الله أطلقها في جنوب لبنان.