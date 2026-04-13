مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية جماعية أمام قبة الصخرة

شهد الأقصى اقتحامات جديدة من قبل مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تخللتها ممارسات استفزازية داخل باحاته وإقامة شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، وتشديدات على دخول المصلين الفلسطينيين.

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية جماعية قبالة قبة الصخرة، في خطوة وصفت بأنها تصعيد خطير في الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، في ظل تشديد قوات الاحتلال إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين، بما في ذلك احتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية والتضييق على دخولهم.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى، خاصة بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الأحد، باحات المسجد برفقة مستوطنين، وأدائه طقوسا تلمودية في محيط قبة الصخرة، ضمن اقتحاماته المتكررة للمرة الـ16 منذ توليه منصبه.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بإبعاد مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى، المقدسي رائد زغير، عن المسجد لمدة أسبوع، عقب اعتقاله من داخله، أمس الأحد، بحسب ما أفادت محافظة القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المقدسيين خلال اقتحامات سابقة للمسجد، بينهم سيدتان، في إطار سياسة متواصلة تستهدف فرض قيود على المصلين وتفريغ المسجد من رواده، بالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين المتزايدة.

"منظمات الهيكل" المزعوم تمدد ساعات اقتحام الأقصى لتصل إلى 7 يوميا

أعلنت "منظمات الهيكل" المتطرفة تمديد ساعات اقتحام المسجد الأقصى المبارك لنصف ساعة إضافية، وذلك مباشرة بعد إعادة فتحه من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عقب إغلاقه قسرا بذريعة حالة الطوارئ والحرب على إيران.

وأوضحت المنظمات في دعواتها للمستوطنين أن الاقتحامات ستتم وفق التمديد الجديد من الساعة 6:30 حتى 11:30 صباحاً، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر.

ويأتي هذا التمديد في ظل تغييرات متكررة على أوقات الاقتحام خلال الأشهر الماضية، حيث كانت مدتها قبل رمضان الماضي نحو ست ساعات يوميا، قبل أن تضاف إليها ساعات جديدة تدريجيا خلال فترات مختلفة.