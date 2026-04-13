نتنياهو بعد محادثة مع فانس: القضية المركزية إخراج اليورانيوم المخصب والجانب الأميركي فجرّ المفاوضات

قال نتنياهو إن فانس أطلعه على تطورات المفاوضات مع إيران بعد مغادرته إسلام آباد، وأشار إلى أن الجانب الأميركي هو الذي فجرّ المفاوضات وأن القضية المركزية هي إخراج المواد المخصبة من إيران وضمان عدم وجود تخصيب بعد الآن.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم، الإثنين، وغداة محادثة له مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي ترأس الوفد الأميركي المفاوض مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن "القضية المركزية هي إخراج كل المواد المخصبة وضمان عدم وجود تخصيب بعد الآن".

وأضاف "نحن ندعم الموقف الحازم للرئيس (الأميركي دونالد) ترامب بفرض حصار بحري على إيران، وعلى تنسيق دائم مع الولايات المتحدة".

وتحدث نتنياهو عن محادثته مع فانس "اتصل بي من طائرته أثناء عودته من إسلام آباد، وقد أطلعني بالتفصيل على تطورات المفاوضات وانفجارها الذي جاء من الجانب الأميركي بعدما لم يستطع تحمل الخرق الفاضح للاتفاق بالدخول في المفاوضات من قبل إيران. كان الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، وأن يفتح الإيرانيون مضيق هرمز فورا، لكنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يكن الأميركيون قادرين على قبول هذا الأمر".

وتابع "كما أوضح لي أن القضية المركزية المطروحة بالنسبة للرئيس ترامب والولايات المتحدة هي إخراج المواد المخصبة وضمان عدم وجود أي تخصيب في السنوات المقبلة، وقد تكون لعشرات السنوات، أي ألا يكون هناك تخصيب داخل إيران. هذا محور اهتمامهم، وهو بالطبع مهم بالنسبة لنا أيضا".

وأشار نتنياهو إلى أنه "بما أن إيران خرقت القواعد، فقد قرر الرئيس ترامب فرض حصار بحري عليها. ونحن بالطبع ندعم هذا الموقف الحازم، وعلى تنسيق دائم مع الولايات المتحدة. الحديث عن وجود قطيعة بيننا هو عكس الحقيقة تماما، إذ لدينا تنسيق مع أقوى قوة في العالم، ولدينا القدرة على صد أخطار الإبادة".

وعن الجبهة الشمالية، قال "أمس كنت في (جنوب) لبنان عند السياج الحدودي مع قواتنا. نحن لا نتحدث عن خمس نقاط هناك، بل عن شريط أمني متين وأعمق، يمنع خطر التسلل ويبعد أيضا تهديد الصواريخ المضادة للدروع".

وأضاف نتنياهو "هناك تهديد أيضا من القذائف الصاروخية، ويتم التعامل مع هذا أيضا. هناك ابتكارات مهمة، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به. القتال مستمر ولم يتوقف بل يتواصل طوال الوقت. أمس واليوم تركز القتال في بنت جبيل".