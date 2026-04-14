رئيس الموساد: مهمتنا في إيران لن تنتهي قبل تغيير النظام

رئيس الموساد يقول إن الحرب على إيران لم ينته بعد، رابطًا نهاية عمليات جهازه في إيران بتغيير النظام، ومشددًا على استمرار النشاط الاستخباري في المرحلة المقبلة. فيما، شدد كاتس على أن إخراج اليورانيوم شرط أساسي لإنهاء الحرب.

قال رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، إن التزام الجهاز بمواصلة عملياته وأنشطته في إيران "لن تستكمل إلا عندما يتم استبدال هذا النظام"، وذلك في سياق حديثه عن الحرب على إيران، مشددا على أن المعركة لم تنتهِ مع توقف الضربات، بل "خُطّط لها أن تستمر أيضًا في المرحلة التي تلي الهجمات في طهران".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي تصريحات ألقاها خلال مراسم إحياء ما يُسمى في إسرائيل بـ"يوم الذكرى" في مقر الموساد، شدد برنياع على أن "مهمتنا لم تُستكمل بعد"، مضيفًا: "لم نعتقد أن هذه المهمة ستنتهي فور توقف القتال، لكننا خططنا أيضًا لأن تستمر معركتنا وتظهر في الفترة التي تلي الضربات في طهران".

وفي مستهل كلمته، قال برنياع إن "من يعتقدون أن المحرقة أصبحت من الماضي يخطئون"، مضيفًا: "في واقع أيامنا هذه، لا يزال من الممكن وقوع إبادة جماعية، ولا تزال هناك دعوات للإبادة، ولا تزال تنمو كراهية تهدد وجود شعب بأكمله".

واعتبر أن "التهديد الإيراني تعاظم أمام أعيننا وأمام العالم تقريبًا دون عائق"، مشيرًا إلى أن جهازه "حذر مرارًا من خطر البرنامج النووي كتهديد وجودي، ومن كميات الصواريخ الباليستية التي تهدد مواطني إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل "أخذت مصيرها بيدها وخرجت إلى حربين ضروريتين"، وقال لإنه خلال الحرب على إيران، "قاد الجيش الإسرائيلي، بمساعدة الموساد، هجومًا غير مسبوق ألحق ضربة قاسية بالنظام الإيراني".

وأضاف: "حاربنا إلى جانب الولايات المتحدة، في تحالف متين وتعاون تاريخي مع أقوى قوة في العالم"، واعتبر برنياع أن "40 يومًا من القتال المكثف أدت إلى إنجازات كبيرة للغاية، وفي مقدمتها المسّ بهدف العدو المركزي – تدمير دولة إسرائيل". وتابع: "الموساد عمل مرة أخرى في قلب طهران، وجلبنا معلومات استخبارية دقيقة لسلاح الجو، واستهدفنا الصواريخ التي تهدد مواطني إسرائيل".

وفي تطرقه إلى تقارير تحدثت عن تضليل للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرص سقوط النظام الإيراني في الأيام الأولى من الحرب، قال برنياع: "مهمتنا لم تُستكمل بعد"، مكررًا التأكيد على أن المعركة "لم تنته مع توقف القتال".

وبحسب تقارير سابقة، كان برنياع قد عرض، قبيل اندلاع الحرب، خطة تقضي بإثارة المعارضة الإيرانية خلال الأيام الأولى من بدء الحرب، عبر تجنيدها لإشعال اضطرابات قد تؤدي إلى انهيار النظام في طهران.

ووفقًا لمصادر أميركية تحدثت لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد عرض برنياع هذه الخطة أيضًا على مسؤولين في إدارة ترامب خلال زيارة إلى واشنطن في كانون الثاني/ يناير، فيما تبنّى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذا التوجه لإقناع ترامب بإمكانية إسقاط النظام.

كاتس: إخراج المواد المخصبة شرط لإنهاء الحرب على إيران

في موازاة ذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان صدر في سياق المناسبة ذاتها، إن إسرائيل "أصبحت أقوى وأكثر أمنًا، وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة لم تعد مهددة بخطر الإبادة"، على حد تعبيره، مضيفًا أن ذلك جاء "في أعقاب تصفية علي خامنئي، الذي صاغ وقاد خطة تدمير إسرائيل".

وأضاف كاتس أن الحرب الأخيرة على إيران إلى جانب الحرب التي شنتها إسرائيل في حزيران/ يونيو 2025، "دمرتا البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إنتاج سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن "المواد المخصبة لا تزال تمثل عنصرًا قائمًا، وقد تُستخدم كأساس لإعادة إطلاق المشروع النووي"، ولذلك "حددت الولايات المتحدة وإسرائيل إخراج هذه المواد من إيران كشرط أساسي لإنهاء الحرب".

وتابع أن "أذرع إيران في المنطقة، من النظام السوري الذي انهار، إلى حزب الله وحماس، تعرضت لضربات قاسية وفقدت قدرتها على تشكيل تهديد إستراتيجي لإسرائيل"، مضيفًا أن "ما تبقى من قوتها لا يزال قيد المعالجة، ونحن نعمل وسنواصل العمل بكل التزام وبكامل القوة".

وختم كاتس بالإشادة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "قاد المعركة"، كما شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "على الشراكة والصداقة والتحالف القوي بين الجانبين الذي يسهم كثيرًا في أمن إسرائيل".