شهداء ومصابون بغارات شرقي لبنان ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة بمعارك جنوب لبنان، ليرتفع جرحاه لـ565 منذ مارس. تزامنا، يجتمع سفيرا لبنان وإسرائيل بواشنطن لبحث التهدئة، بينما رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، المفاوضات قبل وقف العدوان والانسحاب الكامل.

استشهد 4 أشخاص على الأقل، جرّاء غارات إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، الثلاثاء، فيما قُتل عنصر بالجيش الإسرائيليّ، وأُصيب ثلاثة آخرون خلال معارك دارت جنوبي لبنان، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأطلق حزب الله قذائف ومسيّرات نحو بلدات شماليّ البلاد، وتجمّعات لقوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب بيان الجيش، فقد وقع ذلك أثناء معارك بجنوب لبنان أدت إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن مقتل وإصابة عناصر جيش الاحتلال وقعت جرّاء انقلاب مركبة كانوا يستقلونها.

وذكر أن الإصابات وقعت خلال المواجهات الميدانية المستمرة في المنطقة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات أو ظروفها.

ويُعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في إطار مساعٍ ترعاها واشنطن لاحتواء التصعيد المستمر منذ تجدد المواجهات في 2 آذار/ مارس الماضي.

في المقابل، أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الإثنين، رفض المفاوضات التي وصفها بالعبثية، مشدّدا على أنها تحتاج إجماعا لبنانيا، وعلى أنه "يجب وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال، وتحرير الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار". كما لفت إلى أنه "لا يمكن تبرير أن تكون الدولة أداة لإسرائيل بالضغط واتخاذ قرارات، لإضعاف الوضع الداخلي".

