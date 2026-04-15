استطلاع: تراجع الثقة بنتنياهو وتصاعد القلق من لبنان وتشكيك بنتائج الحرب على إيران

أظهر استطلاع للرأي العام تباينًا حادًا في ثقة الإسرائيليين بين القيادة العسكرية والسياسية، بالتوازي مع تراجع في تقييم الوضع الأمني وتصاعد غير مسبوق في القلق من الجبهة اللبنانية، مقابل شكوك متزايدة بشأن نتائج الحرب على إيران وإمكانية تحقيق أهدافها.

وبيّنت معطيات استطلاع صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي (INSS)، اليوم الخميس، مستويات الثقة وتقديرات التهديدات وتقييم نتائج العمليات العسكرية، مع إبراز الانقسامات السياسية والمجتمعية.

الثقة بالمؤسسة العسكرية

وعبّر 78% من المستطلعة آراؤهم عن ثقة عالية بالجيش، منهم 42% "بدرجة كبيرة" و36% "بدرجة كبيرة إلى حد ما"، مقابل 20% أبدوا ثقة منخفضة، في تراجع طفيف مقارنة ببداية الحرب (80.5%) ونهاية آذار/ مارس (77%).

وأظهر فرز النتائج وفق الاصطفاف السياسي ارتفاع الثقة بالجيش إلى 90% لدى ناخبي الائتلاف و82% لدى المعارضة، فيما كشف التوزيع المجتمعي فجوة حادة بلغت 89% لدى اليهود مقابل 34% فقط لدى العرب.

وبيّن الاستطلاع أن 82% عبّروا عن ثقة عالية بسلاح الجو مقابل 15% بثقة منخفضة، مع تراجع طفيف مقارنة ببداية الحرب (85%) واستقرار قريب من مستويات شباط/ فبراير (79%) والحرب على إيران في حزيران/ يونيو الماضي (حوالي 83%).

وأظهر التوزيع السياسي أن 91% من ناخبي الائتلاف و87% من المعارضة يثقون بسلاح الجو، فيما بلغت نسبة الثقة 92% لدى اليهود مقابل 39% لدى العرب.

وأظهرت النتائج أن نسبة الثقة برئيس الأركان، إيال زامير، بلغت 68% مقابل 26% بثقة منخفضة، مع ارتفاع طفيف مقارنة بنهاية آذار/ مارس (66%) وتراجع عن بداية الحرب (71%)، إلى جانب فجوة مجتمعية بلغت 78% لدى اليهود مقابل 25% لدى العرب.

تراجع حاد في الثقة بالقيادة السياسية

وعبّر 30% فقط عن ثقة عالية بالحكومة مقابل 69% بثقة منخفضة، في تراجع مقارنة ببداية الحرب (34%) واستقرار عند هذا المستوى مقارنة بشباط/ فبراية ونهاية آذار/ مارس الماضيين.

وعكس الانقسام السياسي فجوة واسعة، إذ بلغت الثقة 66% لدى ناخبي الائتلاف مقابل 7% فقط لدى المعارضة، و36% لدى اليهود مقابل 7% لدى العرب.

وأظهر الاستطلاع أن 32% فقط عبّروا عن ثقة عالية برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقابل 67% بثقة منخفضة، في تراجع تدريجي من 38% في بداية الحرب إلى 36% في نهاية آذار/ مارس وصولًا إلى 32% حاليًا، وهو أدنى قليلًا من شباط/ فبراير (34%) ومقارب لما بعد عملية تموز/ يوليو 2025 (30%).

وبلغت الثقة بنتنياهو لدى ناخبي الائتلاف 72%، مقابل 5% في أوساط أنصار المعارضة، و39% لدى اليهود مقابل 5% لدى العرب.

تدهور في تقييم الوضع الأمني

وقيّم 29% فقط من الإسرائيليين الوضع الأمني بأنه إيجابي ("جيد" أو "جيد جدًا") مقابل 35% قدموا تقييمًا سلبيًا و35% تقييمًا متوسطًا، في تراجع واضح مقارنة ببداية الحرب (38% إيجابي مقابل 27% سلبي).

قال 53% من ناخبي الائتلاف إن تقييمهم للوضع الأمني إيجابي، مقابل 12% فقط لدى المعارضة، في حين رأى 47% من ناخبي المعارضة أن الوضع سيئ، مقارنة بـ16% من ناخبي الائتلاف.

وأظهر التوزيع المجتمعي أن 34% من اليهود قيّموا الوضع الأمني بشكل إيجابي، مقابل 8% فقط من العرب، فيما بلغت نسبة التقييم السلبي 59% لدى العرب، مقارنة بـ29% لدى اليهود.

تصاعد القلق من الجبهة اللبنانية

وعبّر 84% من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم من الوضع الأمني في لبنان، منهم 45% "بدرجة كبيرة" و39% "بدرجة كبيرة إلى حد ما"، مقارنة بـ51% فقط في شباط/ فبراير، ما يعكس قفزة حادة.

وبيّن التوزيع السياسي أن القلق بلغ 92% لدى المعارضة مقابل 84% لدى الائتلاف، و87% لدى اليهود مقابل 74% لدى العرب. وأظهر الاستطلاع أن 82% عبّروا عن قلق من إيران (49% بدرجة كبيرة و33% إلى حد ما)، بارتفاع طفيف مقارنة بشباط/ فبراير (78%).

وأعرب 66% عن قلقهم من الضفة الغربية (32% بدرجة كبيرة و34% إلى حد ما)، في استقرار مقارنة بشباط/ فبراير (65%). فيما عبّر 63% عن قلق من غزة (29% بدرجة كبيرة و34% إلى حد ما)، بارتفاع عن شباط/ فبراير (58%).

وبيّن الاستطلاع أن 35% من الإسرائيليين عبّروا عن قلق من سورية (مستقر مقارنة بـ36% في شباط/ فبراير)، و33% من اليمن (ارتفاع طفيف من 31%).

لبنان: دعم الحرب مقابل الشكوك

أظهر الاستطلاع أن 62% يشككون في أن الحرب في لبنان ستؤدي إلى "هدوء طويل الأمد" مقابل 29% فقط يرون أنها قد تحقق ذلك، في ارتفاع للشكوك مقارنة بنهاية آذار/ مارس الماضي.

وبيّنت النتائج تراجع نسبة الذين يعتقدون أن المعركة ستفضي إلى هدوء من 41% إلى 29%، مقابل ارتفاع نسبة المشككين من 48% إلى 62%.

وبيّن أن 69% يدعمون استمرار الحرب ضد حزب الله بغض النظر عن المسار الإيراني مقابل 23% يفضلون وقفها و8% لا يعرفون.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن 76% من المواطنين العرب يؤيدون وقف الحرب على لبنان ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران، مقابل 82% من اليهود يدعمون استمرار الحرب بغض النظر عن مجريات الحرب على إيران.

تقييم نتائج الحرب على إيران

أظهر الاستطلاع أن 61% يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران مقابل 29% يؤيدونه و10% لا يعرفون.

وبيّن أن نسبة الرفض بلغت 71% لدى الائتلاف مقابل 59% لدى المعارضة، و70% لدى اليهود مقابل 28% لدى العرب، فيما أيد 66% من العرب الاتفاق مقابل 20% فقط من اليهود.

وأظهر أن 37% فقط عبّروا عن رضا مرتفع عن الإنجازات العسكرية مقابل 26% غير راضين و30% رضا متوسط، بعد تراجع حاد من 60% في منتصف آذار/ مارس الماضي.

وبيّن أن 23% فقط أعربوا عن رضا مرتفع عن الإنجازات السياسية مقابل 45.5% رضا منخفض و24.5% متوسط.

وأظهر أن 30.5% فقط يقدّرون أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشكل كبير مقابل 61.5% يرون أنه لم يتضرر أو تضرر قليلًا، في تراجع حاد من 62.5% في بداية الحرب إلى نحو 30% حاليًا.

وبيّن أن 42% يقدّرون أن منظومة الصواريخ الباليستية تضررت بشكل كبير مقابل 51.5% يرون أنها لم تتضرر، في تراجع من 73% في بداية الحرب.

وأظهر أن 31% يقدّرون أن النظام الإيراني تضرر بشكل كبير مقابل 63% يرون أنه لم يتضرر، في تراجع من 69% في الاستطلاعات السابقة.

ورأى 63% من الإسرائيليين أن الوضع الأمني لم يتحسن أو ساء (26% يرون أنه ساء و37% لم يتغير)، مقابل 34% يرون أنه تحسن. وتوقع 73% تجدد الحرب مع إيران خلال عام، مقابل 13% لا يتوقعون ذلك و14% لا يعرفون.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 15% فقط يتوقعون تحقيق أهداف الحرب عبر المفاوضات، مقابل 76% يرون أنها لن تتحقق أو ستتحقق بشكل محدود و9% لا يعرفون.

الاستقلالية عن الولايات المتحدة

وأظهر الاستطلاع أن 57.5% يشككون في قدرة إسرائيل على اتخاذ قرارات مستقلة عند الخلاف مع الولايات المتحدة (47% يرون القدرة محدودة و10.5% معدومة).

وبيّن أن 35% يعتقدون بوجود قدرة على العمل باستقلالية (26.5% بدرجة كبيرة و8% بشكل كامل) مقابل 8% لا يعرفون.

وعند الفرز السياسي قال 73% من أنصار المعارضة إن الاستقلالية محدودة أو معدومة مقابل 41% من الائتلاف، فيما يرى 36% من اليهود إمكانية الاستقلال مقابل 28% لدى العرب.