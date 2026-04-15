زامير يصادق على خطط لاستمرار الحرب بإيران ولبنان: "حالة تأهب قصوى"

صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط استمرار الحرب في لبنان وإيران، معلنا خلال جولة ميدانية بالجنوب اللبناني رفع حالة التأهب القصوى. وأكد زامير تكبيد حزب الله 1700 قتيل، وتوجيه ضربات لقدرات طهران الدفاعية لمنعها من تحقيق مكاسب نووية.

جاء ذلك بحسب ما أورد بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم، مشيرا إلى أن زامير قد اقتحم الجنوب اللبناني، حيث أجرى "جولة اليوم الأربعاء، برفقة قائد القيادة الشمالية رافي ميلو، ورئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات رامي أبودرهم، وقائد الفيلق الشمالي ياكي دولف، وقائد الفرقة 162، وقائد لواء ’ناحال’... وعدد من القادة الآخرين".

وذكر البيان أنه "في إطار الجولة، قام رئيس الأركان بمعاينة وتقييم الوضع الميداني، وتحدث مع القادة في جنوب لبنان".

وقال زامير في تصريحات أدلى بها هناك، بحسب ما نقل عنه بيان الجيش: "صادقت أمس (الثلاثاء)على خطط لمواصلة العمل مع منتدى هيئة الأركان العامة، حيث نواصل إجراء تقييمات مستمرة للوضع، ونُقرّ الخطط في كلٍّ من لبنان وإيران".

وأضاف: "في لبنان، نضرب حزب الله من عدّة نقاط، وقد تكبّد حزب الله أكثر من 1700 قتيل منذ بداية العملية العسكرية، وهذه ضربة قاسية له".

وذكر أنه "في هذا الوقت، نواصل العملية في بنت جبيل بقوات من الفرقة 98، ونعمل على ’تطهير’ قرى (العناصر) في منطقة بيت ليف بقوات من الفرقة 162. إضافةً إلى ذلك، تعمل قوات من ثلاث فرق أخرى على تثبيت ’خط الدفاع الأمامي’ كما هو محدد".

وتابع: "أصدرتُ تعليماتي بأن تصبح المنطقة بأكملها في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني منطقة تدمير لعناصر حزب الله".

"يجب ألّا نسمح لطهران بتحقيق مكاسب في الملف النووي"

وفي ما يتعلّق بإيران، قال زامير: "في عملٍ مشترك مع الجيش الأميركي، ألحقنا ضررا بالغا بالنظام الإيراني، وجرّدناه من قدراته الدفاعية، وأضعفناه".

وذكر أنه "يجب ألا نسمح لهم الآن بتحقيق أيّ مكاسب في الملف النووي، أو في مضيق هرمز، أو في القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال".

وشدّد على الاستنفار الإسرائيلي، وقال: "نحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات القوات الجوية مُسلّحة وجاهزة، والأهداف مُحدّدة، ونعرف كيف نُطلقها في هجوم قويّ فوريّ".