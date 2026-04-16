استطلاع: 51% يعارضون هدنة بلبنان وأغلبية تخشى اتفاقا أميركيا إيرانيا يضرّ بإسرائيل

أظهر استطلاع إسرائيلي معارضة 51% لوقف النار بلبنان، وعدم ثقة 48% بمراعاة ترامب مصالحهم باتفاق مع إيران. اقتصاديا، 72% مستاؤون من دعم المتضررين، بينما يتفوق نتنياهو على خصومه كأنسب لرئاسة الحكومة، رغم تقدم بينيت - آيزنكوت، انتخابيا.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، أن 51% من الإسرائيليين، يعارضون وقف إطلاق النار في لبنان، حتّى في ظلّ التفاوض بين تل أبيب وبيروت، كما أن أغلبية لا تثق بأن يراعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصالح إسرائيل في اتفاق محتمل مع إيران.

جاء ذلك في استطلاع نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، وسُئل المشاركون فيه: "هل تؤيدون أم تعارضون وقف إطلاق النار مع حزب الله، في ظل المفاوضات المباشرة الجارية مع لبنان؟"، ليعرب 51% عن معارضتهم لوقف إطلاق النار بلبنان، فيما أيّد ذلك 29% فقط، بينما أجاب 20% بـ"لا أعلم".

أما بين من يعتزمون التصويت للائتلاف الحكوميّ، فقد عارض وقف إطلاق النار 64%، مقابل تأييد 18%. وبين ناخبي المعارضة؛ أيده 33%، مقابل 49% عارضوه.

هل يراعي اتفاق أميركي إيراني مصالح إسرائيل؟

وسُئل المشاركون بالاستطلاع: "هل تثقون أم لا تثقون بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أن يراعي مصالح إسرائيل في اتفاق مع إيران؟"، ليعرب 48% عن عدم ثقتهم به، فيما أبدى 33% ثقتهم بأن يراعي ترامب مصالح إسرائيل في إطار اتفاق مع إيران. وأجاب 19% بـ"لا أعلم".

وفي ما يتعلّق بمن يعتزمون التصويت للائتلاف الحكومي، يثق 59% باتفاق يرعى مصالح إسرائيل، مقابل 24% لا يثقون بذلك. أما بين ناخبي المعارضة، أعرب 63% من المشاركين عن عدم ثقتهم، فيما قال 21% إنهم يثقون باتفاق يرعى مصالح تل أبيب.

الحكومة وإجراءاتها بظلّ الحرب

كما سُئل المشاركون في الاستطلاع: "هل تعتقدون أن الحكومة بذلت ما يكفي أم لا، لدعم المتضررين اقتصاديا من الحرب؟"، فأعربت أغلبية ساحقة من الإسرائيليين، وصلت إلى 72%، عن استيائها، ورأت أن الحكومة لم تبذل ما يكفي، مقابل 12% يرون أنها بذلت ما يكفي، و16% أجابوا بـ"لا أعلم".

ومن بين ناخبي الائتلاف، يرى 50% أن الحكومة لم تبذل ما يكفي، مقابل 24% يرون أنها بذلت ما يكفي لدعم المتضررين اقتصاديا.

أما من بين ناخبي المعارضة، فقد أجاب 4% بأن الحكومة قامت بما يكفي، مقابل 89% أجابوا بأنها لم تفعل ذلك.

الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة

وسُئل المشاركون في الاستطلاع ذاته عن رأيهم في أيّهم الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، لتأتي النتائج التي أظهرت تفوّق نتنياهو أمام خصومه على النحو التالي:

في مقارنة بين نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يحظى الأول على تأييد 42%، مقابل 27% فقط للبيد.

في مقارنة بين نتنياهو وبينيت، يحظى رئيس الحكومة الحاليّ على تأييد 41%، بينما يحظى رئيس الحكومة الأسبق على تأييد 34%.

يحصل نتنياهو على تأييد 42%، مقابل 36% لرئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الذي يواصل تقليص الفجوة مع رئيس الحكومة.

في مقارنة بين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، يحظى نتنياهو على تأييد 42%، بينما يحظى ليبرمان على تأييد 24% فقط.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ25 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ20 مقعدًا.

"يَشار" برئاسة آيزنكوت؛ 14 مقعدا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 10 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 10 مقاعد.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 7 مقاعد.

"ييش عتيد"؛ 6 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

وفي حال شارك كل من بينيت وآيزنكوت في قائمة واحدة، تكون النتائج على النحو التالي: