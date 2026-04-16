تحليل | ماذا سيقول نتنياهو للرئيس اللبناني؟

حديث عن اتصال مباشر بين نتنياهو وعون يتزامن مع تصعيد ميداني واسع واستمرار العمليات في جنوب لبنان، ما يطرح تساؤلات حول فحوى المحادثة المحتملة وجدواها في ظل غياب أي مؤشرات على وقف إطلاق النار أو انسحاب إسرائيلي.

قالت عضو الكبينيت السياسي الأمني – الإسرائيلي، غيلا غمليئيل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "سيتحدث" مع الرئيس اللبناني، جوزاف عون. وتأتي أقوالها استمرارا لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أن محادثة كهذه ستجري اليوم.

إسرائيل تقصف في لبنان منذ سنتين ونصف السنة وتدعي أنها تستهدف حزب الله، لكن الحاصل هو أن مواطنين لبنانيين يقتلون أيضا بالقصف الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي ينفذ اجتياحا بريا في جنوب لبنان، منذ شهرين، وهجّر معظم السكان هناك، ودفعهم إلى النزوح شمالا إلى ما وراء نهر الليطاني، وطالب السكان في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، اليوم، بإخلائها والنزوح إلى شمال نهر الزهراني، وحذر من أن الجيش سيقصف هذه المنطقة.

مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية قالوا إن إسرائيل "لم توافق في أي مرحلة على وقف العمل في جنوب لبنان وتعتزم مواصلة العمل حتى الليطاني والسيطرة على المنطقة الأمنية"، حسبما نقلت عنهم صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لا تنفي وقف هجماتها في عمق لبنان وتصف ذلك بأنه "وقف إطلاق نار محتمل". لكن الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو لم يوضح طوال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس، ما إذا ستتوقف العمليات العسكرية في لبنان أم لا.

في هذه الأثناء، تتواجد خمس فرق عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، وأقامت مواقع عسكرية عديدة في هذه المنطقة. وتحاصر القوات الإسرائيلية بلدة بنت جبيل حيث تدور معارك واشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

هذا يعني أن حرب إسرائيل على لبنان مستمرة، ولا تزال تعلن أنها تسعى إلى نزع سلاح حزب الله، لكنها تعترف أن هذه مهمة صعبة لدرجة الاستحالة، مثلما هو الوضع في غزة وعدم تمكن إسرائيل من نزع سلاح حماس.

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، منذ بداية آذار/مارس الماضي، واستشهاد حوالي 2170 لبنانيا بنيران الجيش الإسرائيلي، يتم الإعلان، فجأة، عن أن نتنياهو سيتحدث مع عون، وذلك بعد يومين من محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.

محادثة مباشرة بين زعيمي دولتين عدوتين تجري عادة بعد حصول تقدم كبير في محادثات بين فريقي مفاوضات الدولتين، وبهدف الاتفاق على نقاط أو قضايا نهائية بعد الاتفاق على معظم القضايا العامة في إطار المفاوضات، وغالبا ما تكون محادثة كهذا شكلية من أجل الإعلان في أعقابها عن اتفاق بين الدولتين العدوتين.

نتنياهو لن يدخل إلى مفاوضات مع عون، فيما إسرائيل تحتل جزءا من لبنان وترتكب مجازر فيه؛ وعون لن يتعهد لنتنياهو بخطوات تنفذها حكومته من أجل إنهاء الحرب. إسرائيل تريد نزع سلاح حزب الله، أو إبعاده إلى خارج جنوب لبنان، والحكومة والجيش في لبنان غير قادرين على تنفيذ ذلك.

الأهم من ذلك، أن إسرائيل لن توافق حاليا على وقف الحرب والانسحاب من لبنان، خاصة وأنه لا توجد ضغوط عليها في هذا الاتجاه، وإنما هي مدعومة من ترامب في حربها هذه. ورؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل يطالبون بمواصلة الحرب والقضاء على حزب الله، فيما نتنياهو يصارع من أجل بقائه السياسي في سنة الانتخابات الحالية.

على ماذا سيتحدث نتنياهو وعون إذا؟ الأرجح أن نتنياهو سيقول إن إسرائيل لن توقف الحرب ولن تنسحب من جنوب لبنان، وربما سيقول إن إسرائيل لن تستهدف مناطق في عمق لبنان، التي لا يتواجد حزب الله فيه ولا حاضنته الاجتماعية، أي سكان من الطائفة الشيعية، وهذا يعني أنه لن يتحدث عن وقف القصف على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

هذا يعني أن الوضع في لبنان سيكون مشابها لوضع غزة، وللوضع في لبنان قبل الحرب على إيران، أي غارات إسرائيلية يومية في ظل "وقف إطلاق نار" مزعوم، سيشمل استمرار استهداف قياديين وعناصر في حزب الله.

ما الهدف إذاً من محادثة بين نتنياهو وعون؟ لا يوجد هدف أمني. لكن محادثة كهذه بينهما، إذا جرت، فإنها تشكل إهانة لا مثيل لها لرئيس دولة، مهما كانت ضعيفة، مع زعيم دولة تعتدي على بلاده وتحتل جزءا منها، وربما ستكون صيغة أخرى للعدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها، خاصة أن عون لن يكون قادرا على منع استمرار الحرب الإسرائيلية على بلاده أو الرد على ما سيقوله نتنياهو، الذي سيستغل هذه المحادثة، ومضمونها، في حملته الانتخابية.