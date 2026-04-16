ترامب: محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الخميس

أشار إلى أن اللقاء المرتقب بين القيادتين يأتي بعد انقطاع طويل في التواصل المباشر، مؤكدا عبر منصة تروث سوشال أن الهدف هو تهيئة أجواء تهدئة وفتح نافذة للحوار بعد سنوات من الجمود.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن محادثات مباشرة ستجري بين إسرائيل ولبنان، يوم الخميس.

وقال الرئيس الأميركي إن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان الخميس، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عاما. سيحدث ذلك الخميس".

تقارير إسرائيلية: وقف إطلاق النار في لبنان ليس وشيكا رغم تصريحات ترامب

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان لا يبدو قريبا، رغم التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب بشأن جهود التهدئة، ما يشير إلى استمرار التعقيدات التي تعيق الوصول إلى اتفاق في المدى القريب.

كما وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قيادة الجيش في إسرائيل أكدت أنها لم تتلق أي تعليمات من القيادة السياسية بشأن الاستعداد لوقف إطلاق النار في لبنان.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار العمليات العسكرية والتكهنات حول إمكانية التوصل إلى تهدئة، دون صدور توجيهات رسمية بخصوص تغيير في وتيرة القتال أو مسار العمليات الجارية.

وفي السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الجيش يواصل عملياته ضد حزب الله، مؤكدا اقتراب حسم المعركة في بنت جبيل، بالتوازي مع تعليماته بتعزيز ما وصفها بـ"المنطقة العازلة" جنوب لبنان.

وأوضح نتنياهو أن لإسرائيل هدفين رئيسيين يتمثلان في تفكيك حزب الله وتحقيق سلام مستدام "من خلال القوة"، دون التطرق بشكل مباشر إلى احتمالات وقف إطلاق النار، رغم تصاعد الحديث عن ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، للدفع نحو اتفاق ينهي الحرب.

وفي هذا السياق، أشار موقع يديعوت أحرونوت إلى وجود ضغوط كبيرة على إسرائيل للسعي إلى التهدئة، تقودها شخصيات مقربة من دونالد ترامب، من بينها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في محاولة لدفع مسار وقف إطلاق النار في لبنان.