تل أبيب تنفتح على اليمين المتطرف: لقاء مع لوبان يثير غضب باريس

تحرك دبلوماسي إسرائيلي غير مسبوق تجاه اليمين المتطرف الفرنسي يفجّر انتقادات داخل الإليزيه، وسط تحذيرات من تداعياته على علاقة إسرائيل بالتيار السياسي الرئيسي والجالية اليهودية في فرنسا

اجتمع السفير الإسرائيلي في باريس، يهوشع زركا، مع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان، خلال لقاء عُقد داخل مقر السفارة دون إعلان مسبق، في خطوة تعكس تحولاً لافتًا في السياسة الإسرائيلية تجاه هذا التيار.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "لو باريزيان"، اليوم الخميس، عن مصادر رسمية في السفارة، في خطوة وُصفت بأنها "تحوّل حاد في السياسة الرسمية الإسرائيلية".

ويُعد اللقاء سابقة في العلاقات العلنية بين إسرائيل وتيار لوبان، والذي كانت الحكومات الإسرائيلية تتجنّب التعامل معه بسبب جذوره المرتبطة بخطاب "معادٍ للسامية".

ورغم ذلك، أشارت تقارير إلى أن هذا التواصل ليس الأول من نوعه، في ظل وجود تعاون سابق غير معلن مع حزب "التجمع الوطني" في فرنسا.

وأثار اللقاء ردود فعل غاضبة داخل أوساط قريبة من الإليزيه، خاصة في ظل التوتر المتصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية الحرب في غزة والتصعيد في لبنان.

واعتبر مسؤول فرنسي أن الخطوة التي وُصفت بأنها "راديكالية"، "غير مبررة سياسيًا"، محذرًا من تداعياتها على علاقة إسرائيل مع التيار السياسي السائد في فرنسا، وكذلك على حساسيات الجالية اليهودية.

وقال مصدر مقرّب من الرئاسة الفرنسية إن "من حق السفير أن يلتقي من يشاء"، لكنه أضاف: "نأمل فقط أن يكون قد أخذ في الاعتبار التداعيات السياسية تجاه التيار الرئيسي في فرنسا، وكذلك احتياجات ومخاوف الجالية اليهودية".

وأضاف المصدر: "مارين لوبان لم تُدعَ يومًا إلى الفعاليات المركزية للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، وليس عبثًا"، قبل أن يطرح تساؤلاً مباشرًا: "هل تصطفّ إسرائيل مع يمين أقلية متطرفة، أم أنها تبحث عن التيار الرئيسي في السياسة الفرنسية والمؤسسة اليهودية في فرنسا؟".

كما حذّر المصدر من تداعيات هذه الخطوة، قائلاً إن على إسرائيل أن تتعلم من تجارب سابقة، في إشارة إلى دعمها لشخصيات أوروبية مثيرة للجدل، معتبرًا أن مثل هذه السياسات قد تزيد من عزلتها داخل أوروبا، و"تمنح أدوات لمن يسعون إلى مهاجمتها".

ويأتي هذا اللقاء رغم أن العلاقة مع حزب "التجمع الوطني" ليست جديدة بالكامل، إذ سبق أن زار رئيس الحزب وخليفة لوبان إسرائيل العام الماضي، في مؤشر واضح على وجود قنوات تواصل سابقة، رغم الحساسية السياسية المرتبطة بتاريخ الحزب الذي أسسه جان ماري لوبان، المعروف بإنكاره للمحرقة، والذي أُدين بالتحريض.

وفي سياق متصل، تواجه لوبان نفسها تبعات قانونية، إذ أُدينت قبل أكثر من عام في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وصدر بحقها حكم بالسجن لعامين، إضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يضع مستقبلها السياسي موضع شك.