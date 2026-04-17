الجيش الإسرائيلي يؤيّد الهدنة في لبنان بصيغتها الحالية ويقرّ بدور إيران

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدعم القيادة الأمنية لوقف إطلاق النار بلبنان، عادّة نزع سلاح حزب الله عسكريا غير ممكن حاليا. ورهن الجيش نجاح الاتفاق بضمان "حرية العمل" مستقبلا، مشيرا لدور محوري لعبه نبيه بري، وكذلك إيران، بفرض التهدئة.

آلاف اللبنانيين يعودون إلى بلداتهم التي نزحوا منها (Getty Images)

يدعم الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار في لبنان، في هذا الوقت، وضمن إطار الهدنة الحاليّ، بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة.

وذكرت إذاعة الجيش أن "كبار المسؤولين الأمنيين، يعتقدون أنه القرار الصائب، وأن التحركات العسكرية قد تراكمت إلى حدٍّ يسمح الآن بتحرّك سياسيّ في لبنان".

ونقلت الإذاعة عن مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي، لم تسمّه، قوله إن "هناك فرصة سانحة، ونريد من الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية الوضع، وأن تُعدّ خطة لنزع سلاح حزب الله".

وأورد تقرير إذاعة الجيش أن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن نزع سلاح حزب الله بالقوة العسكرية غير ممكن في الوقت الراهن، وأنه من غير الممكن احتلال لبنان بأكمله، والتحرّك فيه قرية قرية، ومنزلا تلوا آخر".

وفي الصّدد ذاته، نقلت عن مصدر أمني قالت إنه مُطّلع على التفاصيل، أن "وقف إطلاق النار هو الخطوة الصحيحة؛ هل سيُثبت نجاحه؟ سنعرف ذلك خلال عام".

وبحسب التقرير، فإنه "خلال المناقشات بشأن وقف إطلاق النار مع المستوى السياسي، وضع الجيش الإسرائيلي شرطين أساسيين وفقًا لموقفه، هما حدود قابلة للدفاع، وحرية العمل".

ولفت التقرير إلى أنه من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، يُعدّ "الخط الدفاعي" هو الخط المضاد للدروع، حيث تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي احتلتها، حتى الآن.

وفي ما يتعلّق بما وصفه التقرير بـ"حرية العمل"، أشار إلى أن ذلك يعني "ضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على التحرّك مستقبلا، ضد تعزيز حزب الله، ومحاولات (العناصر) العودة إلى جنوب لبنان".

برّي وإيران

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع مطّلع على التفاصيل، فإن الشخصية المحورية في التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، هو رئيس البرلمان اللبناني، ورئيس حركة "أمل"، نبيه بري.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن برّي، من جهة، شخصية بارزة في الدولة اللبنانية، بصفته رئيسًا للبرلمان، ومن جهة أخرى، شخصية ذات نفوذ كبير على حزب الله، و"هو من نجح في فرض وقف إطلاق النار على حزب الله، وضمان التزام الحزب به، على الرغم من أن المفاوضات جرت بين الولايات المتحدة ودولة لبنان وإسرائيل".

كما أقرّ المسؤول بأنه "كان لإيران دور في ذلك أيضا"، "مما يعني أن تحقيق وقف إطلاق النار ليس منفصلا عن المطلب الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة"، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام، اعتبارا من منتصف الليل، بتوقيت القدس المحتلة وبيروت، فيما بدأ عشرات آلاف النازحين، يعودون إلى مناطقهم في جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، اليوم، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار، حيّز التنفيذ.

هذا، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس الخميس، إن "إرساء وقف شامل لإطلاق النار في جميع مناطق النزاع، أحد بنود اتفاقية وقف إطلاق النار الأولية مع واشنطن".

وذكر أنه أكد لرئيس البرلمان اللبناني، أن "لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الشامل"، مضيفا: "عازمون على إرساء سلام وأمن كاملين بالمنطقة والطرف الآخر يعرقل دائما تحقيق نتائج هذه الإجراءات".