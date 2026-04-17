تقرير: "الخط الأصفر" يستنسخ بلبنان بعد غزة... سيطرة إسرائيلية على 55 بلدة واستمرار تدميرها

استنسخت إسرائيل "الخط الأصفر" من غزة إلى جنوب لبنان، حيث تسيطر داخله على 55 بلدة لمواصلة تدميرها، وفي ما يلي "شروط وقف النار" بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى عرضها معطيات وأرقام للحرب وهجمات حزب الله.

بقيت قوات الجيش الإسرائيلي في ما يسمى "خط مواجهة الصواريخ المضادة للدروع" في جنوب لبنان بعد بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، وأفادت تقارير بأنها لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها واحتلتها حتى الآن، بالإضافة إلى أنها ستكون مخولة بالعمل وتنفيذ هجمات ضد ما تصفه بإزالة أي تهديد من قبل حزب الله.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن تل أبيب استنسخت "الخط الأصفر" من غزة إلى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن تدمير القرى الجنوبية سيستمر؛ واستعرضت ما قالت إنها "شروط وقف إطلاق النار بلبنان"؛ وهي:

أولا؛ تم تحديد خط جديد يسيطر الجيش الإسرائيلي حتى حدوده، وهو خط الصواريخ المضادة للدروع الذي تم احتلاله خلال العمليات البرية. وعلى غرار قطاع غزة يعرف هذا الخط أيضا باسم "الخط الأصفر"، ويبعد هذا الخط عن الحدود مسافات متفاوتة تتراوح بين بضعة كيلومترات وحتى نحو 10 كيلومترات. وداخل مناطق "الخط الأصفر" توجد 55 قرية لبنانية لن يسمح بالنازحين اللبنانيين بالعودة إليها.

ثانيا؛ يواصل الجيش الإسرائيلي حتى خلال وقف إطلاق النار تطهير البنى التحتية التابعة لحزب الله وتدمير القرى الواقعة داخل مناطق "الخط الأصفر"، أي "الحزام الأمني الذي تسيطر عليه القوات في جنوب لبنان".

ثالثا؛ عناصر حزب الله التي بقيت داخل مناطق "الخط الأصفر" من بينها مدينة بنت جبيل، سيكون عليهم الاستسلام أو قتلهم عند تحديد أماكنهم.

رابعا؛ إيعاز القوات بمهاجمة كل مكان يتم رصد تهديد فيه.

خامسا؛ استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء جنوب لبنان لرصد التهديدات وإحباطها.

ملخص وأرقام من الحرب على لبنان وهجمات حزب الله

يستدل من ملخص وأرقام أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق نحو 8 آلاف صاروخ وقذيفة، ثلثها استهدف بلدات ومواقع داخل إسرائيل، بينما استهدفت الأخرى القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان.

كما أشارت إلى إطلاق حزب الله 300 طائرة مسيّرة، أصابت 25 منها أهدافها، "ما يعني أن نسبة اعتراض المسيّرات بلغت نحو 92%". كما أطلق 140 صاروخا مضادا للدروع منها 15 حققت إصابات مباشرة.

وفي الجانب الإسرائيلي، ألقى سلاح الجو نحو 5 آلاف ذخيرة في لبنان، وجرى قتل نحو 1700 من عناصر حزب الله وتدمير مئات منصات إطلاق القذائف.

الجيش الإسرائيلي يدعم وقف النار والسيطرة على "الحزام الأمني" وعدم الانسحاب

يقدر الجيش الإسرائيلي توفر إمكانية الآن لتحقيق هدوء طويل الأمد في الجبهة الشمالية عبر اتفاق سياسي. وقال ضابط كبير إن "الهدف ليس العودة إلى جولات قتال، بل تحقيق أمن طويل الأمد"، معتبرا أن "حزب الله أضعف من أي وقت مضى، والضرر الذي لحق به عميق جدا، ويجب تذكر أين كان قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

ويدعم الجيش وقف إطلاق النار الذي جرى توصل إليه في لبنان، ويرى أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان تاريخية، وقد تخلق واقعا أمنيا أفضل على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن موقف الجيش هو ضرورة الاستمرار في السيطرة على "الحزام الأمني" الذي جرى احتلاله في جنوب لبنان وعدم الانسحاب من "الخط الأصفر" الجديد، والعمل على اتفاق يقضي بنزع سلاح جنوب لبنان بالكامل، على الأقل على نهر الليطاني، تحت آلية رقابة وإشراف أميركية، مع إبقاء المنطقة العازلة التي تم احتلالها بيد إسرائيل.