ترامب يبدي تفاؤله وإيران لم تحسم مشاركتها... ما هي نقاط التفاوض الحالية بين طهران وواشنطن؟

تتجه المفاوضات لإسلام آباد بوفد يترأسه نائب الرئيس الأميركي، وسط تفاؤل ترامب، وتهديده بالمقابل بتدمير بنى إيران التحتية. تشمل النقاط تجميد التخصيب وفتح هرمز، وسط قلق إسرائيلي من رفع العقوبات وبقاء النظام، ومساعٍ لتمديد التهدئة 60 يوما.

يبدي الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، تفاؤله بشأن المفاوضات المرتقبة والجديدة مع إيران، وإمكانية التوصل لاتفاق ينهي الحرب، غير أن مسؤولين إسرائيليين يشكّكون بتصريحاته التي أشاروا إلى أنها تثير بلبلة، وتنطوي على الكثير من التناقضات، على الرغم من تقديرات في تل أبيب، تشير إلى أنه معنيّ بالفعل للتوصّل إلى اتفاق. كما أن إيران لم تحسم أمر مشاركتها بعد.

يأتي ذلك فيما يُتوقّع أن تبدأ المحادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء المقبل.

وسيضمّ الوفد الأميركي رفيع المستوى، نائب الرئيس جي دي فانس، إلى جانب مبعوثَي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

في المقابل، تتخذ طهران موقفا أكثر تحفّظا، إذ تسعى إيران إلى خفض سقف التوقعات، معربة عن قلقها من أن يكون حديث ترامب المتفائل مجرّد "خدعة"، وغطاءً لهجوم أميركي مفاجئ مُحتمَل. كما لم تؤكّد طهران حتى الآن، رسميا، مشاركتها في الجولة المقبلة من المحادثات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، (إرنا)، الأحد أن طهران رفضت إجراء محادثات "سلام" جديدة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب أنه سيرسل مبعوثين لإجراء محادثات في ​باكستان، وأنه سيشن هجمات جديدة على إيران ما لم ⁠تقبل شروطه.

كما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "طهران لم تتخذ قرارا بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان، بسبب استمرار الحصار البحري".

وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها الرئيس الأميركي للقناة الإسرائيلية 12،أبدى ترامب تفاؤلا حذرا بشأن استئناف المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق، قريبا، كما قال إن إطار الاتفاق بات جاهزا.

خلافات بشأن القضايا الجوهرية

وأشار مصدر وصفه تقرير القناة 12 بالمطّلع على تفاصيل المفاوضات، إلى أنه على الرغم من تصريحات ترامب التي تتسم الإيجابية، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الطرفين بشأن قضايا جوهرية، أبرزها تخصيب اليورانيوم، ومخزون اليورانيوم المخصّب.

وذكر التقرير أن التقديرات الحالية تشير إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق إطاري في الجولة المقبلة ضئيلة.

وفي هذا السياق، يسعى وسطاء من تركيا ومصر وباكستان إلى الدفع نحو "حلّ مؤقت: تمديد وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 45 و60 يومًا إضافية، لإتاحة متسع من الوقت لاستئناف المحادثات".

تحضيرات لوجستية وأمنية في إسلام أباد

ولفت التقرير إلى أن ما وصفه بالتوتر السياسي، يترافق مع تصعيد، مضيفا أن ترامب، عقد السبت، اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض عقب الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، لكنه قرر عدم الرد عليها فورًا.

وفي الصّدد ذاته، أشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الشعور السائد في الاجتماع، كان أن ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكنه أكد أنه "لن يفعل ذلك بأي ثمن".

خطط عمليّاتية أميركية وتعزيز عسكري

وذكر التقرير أن الجيش الأميركي، يواصل العمل على خطط عملياتية تحسبًا لفشل المفاوضات، ولتشكيل ضغط من شأنه دعم الجهود الدبلوماسية.

وأوردت "سي بي إس" نقلا عن عن مسؤول أميركي، مساء اليوم، أن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"، قد عادت إلى المنطقة.

كما أصدر ترامب نفسه تهديدا مباشرا لا لبس فيه لإيران، إذ قال في وقت سابق، اليوم الأحد، إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة ستستأنف القتال بقصف "واسع النطاق" للبنية التحتية الإستراتيجية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة، والجسور.

نقاط التفاوض

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، القضايا التي تناقشها الولايات المتحدة وإيران في إطار المفاوضات، خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن المحادثات واجهت صعوبات في هذه المرحلة.

وفي ما يلي بعض نقاط التفاوض ضمن المقترح الحالي، بحسب التقرير:

وقف تخصيب اليورانيوم، لمدة 15 عامًا.

تحويل اليورانيوم إلى وقود.

مراقبة كاملة للمواقع النووية الإيرانية.

فتح مضيق هرمز.

إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الأميركية.

رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

واللافت أن المطالب الأميركية، لم تأتِ على ذِكر برنامج الصواريخ البالستية لدى إيران.

قلق إسرائيلي

وأشار التقرير إلى أن القلق في إسرائيل، يكمن في أن مثل هذا الاتفاق سيُبعِد التهديد الإيراني، ولكنه سيحافظ على النظام الإيراني.

(Getty Images)

وذكر أنه "بغض النظر عن التفسير الأميركي لوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عامًا، وإضافةً إلى ذلك، عدم نقله من إيران بل إلى دولة أخرى لتخزينه، فإن ما يقلق إسرائيل أكثر، هو رفع العقوبات".

وفي هذا الصّدد أشار إلى أن تل أبيب شنّت حربها على إيران "لخلق الظروف اللازمة للإطاحة بالنظام، الذي كان مُعرّضًا للسقوط على أي حال بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت بمرور الوقت نتيجة للعقوبات، وإذا أُزيلت هذه العناصر، فسيعزز ذلك النظام، ويسود الاعتقاد في إسرائيل بأن استمرار الوضع الراهن -لا حرب ولا سلام، مع بقاء القوات في حالة تأهب في الخليج العربي- أفضل من التوصل إلى اتفاق".

صعوبات في التواصل مع خامنئي مع قرب اتّخاذ قرارات حاسمة

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11") عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوجود صعوبات في التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، وذلك في وقت تقترب المفاوضات بين الطرفين من مرحلة اتخاذ القرارات.

وعَدّت هيئة البث أن ذلك "قد يؤثر على الموقف الإيراني المتضارب؛ فمن جهة، يتبنى الحرس الثوري موقفًا عدائيًا متشددًا، ومن جهة أخرى، يُبدي وزير الخارجية الإيراني، (عباس) عراقجي، المفاوض الذي سيمثل إيران في باكستان، موقفًا أقل تشدّدا".

ونقلت عن مصدر قالت إنه من الشرق الأوسط، إنه "متفائل بإمكانية تمديد وقف إطلاق النار في إيران".

من شارع رئيسي في طهران (Getty Images)

وفي ضوء المفاوضات وتداعياتها المحتملة على إسرائيل، سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا أمنيًا محدودًا عبر الهاتف، مساء الأحد. كما سيجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني الكابينيت، ظهر الإثنين.

تمديد وقف النار؟

وأوردت القناة 12 في تقرير أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن ترامب يريد التوصل لاتفاق، وأن وقف النار سيُمدَّد.

وعلى الرغم من هذه التقديرات، لم يخفِ مسؤولون إسرائيليون تشكيكهم بتصريحات الرئيس الأميركي، إذ نقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي وصفه برفيع المستوى، قوله: "لا نعرف بالضبط إلى أين تتّجه الأمور"، مضيفا: "إذا أدخلنا تصريحات وأقوال الرئيس (ترامب) إلى ’شات جي بي تي ’، فإنه سيُعطَّل"، وذلك في إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي، لن يستطيع استيعاب التناقضات التي تشتمل عليها تصريحات ترامب.

كما نقلت القناة مسؤولين سياسيين، أن "لإسرائيل أهداف لم تُتكمَل بعد، وهي ليست بالضرورة أهدافا بالبنية التحتية".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور عبر "تروث سوشيال"، أن وفدا أميركيا سيتوجه إلى إسلام آباد مساء الإثنين، لإجراء مفاوضات مع إيران، وسط تصعيد في الخطاب وتحذيرات من تداعيات فشل التوصل إلى اتفاق.

وسيقود نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، وفد بلاده إلى باكستان، الإثنين، لإجراء المحادثات، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الأحد، بعيد قول ترامب إن فانس لن يشارك فيها.