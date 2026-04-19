نتنياهو يلتقي ميلي: كل لحظة قد تحمل تطورا بالحرب على إيران... توقيع اتفاقيات مع الأرجنتين

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال لقائه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أن الحرب مع إيران لم تنتهِ وتحمل تطورات مستمرة. وشهد اللقاء توقيع اتفاقيات أمنية وتقنية، وتدشين خط طيران مباشر بين الأرجنتين وإسرائيل.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن "كل لحظة قد تحمل تطورًا جديدًا" بشأن الحرب على إيران، التي أشار إلى أنها لم تنته بعد.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالقدس المحتلة، بالرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي.

وفي بداية اجتماعهما، قال نتنياهو: "نحن في زمن تحديات جسيمة. نحن نخوض حربًا مع الولايات المتحدة ضد إيران، التي تطمح إلى تدمير الحضارة الغربية"، وفق وصفه.

وأضاف: "لقد قدّمنا ​​الكثير، والحرب لم تنتهِ بعد، فكل لحظة قد تحمل تطورًا جديدًا".

وقال نتنياهو في معرض حديثه عن الرئيس الأرجنتيني المتطرّف، إنه "صديق شخصي، وقائد اقتصادي عظيم، وزعيم عالمي بارز".

نتنياهو يلتقي ميلي بمكتبه في القدس المحتلة

وعَدّ أن "لهذا الحدث أهمية خاصة، إذ إنها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل، على مدى 78 عامًا من وجودها، التي نمنح فيها زعيمًا أجنبيًا شرف إيقاد الشعلة في يوم الاستقلال؛ لم يحدث هذا من قبل، ومن المناسب والصحيح أن يحدث الآن مع خافيير ميلي".

توقيع اتفاقيات... طيران مباشر بين إسرائيل والأرجنتين

ووقّع نتنياهو وميلي مذكرات تفاهم في مجالَي الأمن والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ما يُسمّى بـ"اتفاقيات إسحاق"، وهي مبادرة من الرئيس الأرجنتيني تهدف إلى تقريب دول أميركا اللاتينية من إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، التي لطالما امتح رئيسها دونالد ترامب، الرئيس الأرجنتيني، الذي يتبنى الكثير من أفكاره.

ووصل ميلي إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الأرجنتينية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق رحلات مباشرة لشركة "إل عال" الإسرائليية، بين مطار بن غوريون والعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وسارعت شركة "إل عال" إلى الإعلان رسميا، "بدء تشغيل خط طيران مباشر جديد إلى بوينس آيرس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وفي هذا الصّدد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية خاصة لضمان استمرار هذه الرحلات.

"توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية"

وأعلن بيان مشترك صدر عن مكتب نتنياهو ووزارة المالية، ووزارة النقل، إطلاق "خطّ طيران مباشر بين إسرائيل والأرجنتين، لأول مرة".

وذكر البيان أنه "بحضور نتنياهو والرئيس الأرجنتيني،أُعلن اليوم عن تدشين خطّ رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والأرجنتين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وكجزء من سياسة الحكومة لتقوية وتوسيع شبكة الخطوط الجوية الإسرائيلية مع الأسواق العالمية".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة، التي دفعت بها وزارة المالية خلال الأشهر الماضية، تهدف إلى دعم تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل النشاط التجاري والتعاون الدولي، والمساهمة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية".

"كما يُتوقع أن يُحسّن هذا الخط الجوي الجديد سهولة الوصول إلى وسائل النقل بين البلدين، ويشجع السياحة الوافدة والمغادرة، ويُتيح الوصول إلى وجهات بعيدة للجمهور الإسرائيلي"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة ستُجرى عبر شركة ’إل عال’ التي ستتولى تشغيل الخط، وفقًا لقرارات الحكومة في هذا الشأن، وتشمل آلية دعم لتشغيل الخط، بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية لتشغيله، وتأسيس حركة طيران منتظمة مع مرور الوقت".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله، إن "الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والأرجنتين ستعزز أواصر الصداقة بين بلدينا، ونعمل مع صديقي الرئيس ميلي على توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن، والآن أيضًا في مجالي الطيران والسياحة، من خلال ربط مباشر وسريع، وسنواصل ربط إسرائيل بالعالم، والعالم بإسرائيل".

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "سنتذكر هذا التحالف مع الأرجنتين، وسنوقع اتفاقية الطيران، وونحن بصدد إنشاء إطار ضمانات يحدد المخاطر التجارية".

وتابع: "كما نجري محادثات مع بنك دول أميركا الجنوبية، لتقديم ضمان مشترك من البنك للاستثمارات في مشاريع بالأرجنتين"، مضيفا: "نتوقع مليارات الدولارات هناك. ثمة توافق بين الخير والمنفعة... هذا التحالف سيعود بالنفع على الشعبين والبلدين"، على حدّ وصفه.

من جانبها، قالت وزيرة النقل، ميري ريغيف: "تُعدّ اتفاقية الرحلات الجوية تحديثًا هامًا للاتفاقية السابقة، إذ ستزيد عدد الرحلات، وترفع الطاقة الاستيعابية، وتضع قواعد عادلة لأسعار الرحلات، وتعزّز المنافسة".

وأضافت: "يجب علينا ضمان انضمام المزيد من شركات الطيران إلى شركة ’إل عال’، التي تُدشّن اليوم خطها المباشر، لأول مرة".