أحدهما خطط للتدرب في الخارج: اتهام إسرائيليين بالتجسس وتنفيذ مهام لإيران

تقدم لائحة اتهام اليوم ضد مواطنين إسرائيليين على خلفية التجسس وتنفيذ مهام لصالح إيران بعد اعتقالهما في شهر آذار/ مارس الماضي، فيما قالت الشرطة والشاباك إن أحدهما يعتزم السفر للتدرب في إحدى الدول العربية.

تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام خطيرة للمحكمة المركزية في اللد اليوم الإثنين، ضد مواطنين اثنين من "نس تسيونا" و"بيت عوفيد"، على خلفية التجسس وتنفيذ مهام لصالح إيران، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك صباح اليوم، إن أحدهما كان يعتزم السفر للتدرب في إحدى الدول العربية.

ويستدل من بيان الشرطة والشاباك، أنه جرى اعتقال شاب (19 عاما) من "نس تسيونا" في شهر آذار/ مارس 2026، للاشتباه بارتباطه بجهات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منها.

وخلال التحقيق معه، تبين أنه كان على تواصل لعدة أشهر مع عميل أجنبي عبر الإنترنت، وفي إطار هذا التواصل كشف المواطن الإسرائيلي عن بياناته الشخصية وبيانات أفراد عائلته. كما تبين أنه وافق على الخضوع لتدريبات في إحدى الدول العربية، وطُلب منه أيضا تجنيد أشخاص إضافيين لتنفيذ مهام بتوجيه من تلك الجهات.

وخلال تواصله مع العميل الإيراني، تلقى أفراد العائلة تهديدات مباشرة من العميل نفسه، ورغم ذلك وصل المشتبه التواصل معه.

كما اعترف خلال التحقيق معه بأنه استعان بشاب آخر (21 عاما) من سكان "بيت عوفيد"، من أجل تنفيذ مهمة لصالح العميل الإيراني، وعلى إثر ذلك جرى اعتقاله أيضا للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

وتنضم هذه القضية إلى سلسلة من القضايا التي كشف عنها مؤخرا، والتي دلت على اعتقال واتهام مواطنين إسرائيليين ومحاولة جهات إيرانية تجنيد أشخاص من أجل تنفيذ مهام ضد إسرائيل.