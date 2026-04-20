إسرائيل تلوّح باستئناف الحرب على إيران "بموافقة أميركية"

مسؤول إسرائيلي رفيع يلوّح بالعودة إلى الحرب "بموافقة واشنطن"، في وقت تترقب فيه تل أبيب قرار ترامب، وسط ضغوط زمنية متصاعدة واقتراب انتهاء الهدنة، وتزايد الغموض حول مصير المسار الدبلوماسي.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقت، في وقت تتزايد فيه التهديدات الأميركية وتتعثر جهود التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران "بموافقة الأميركيين"، في تصريحات لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مشيرًا إلى عدم التوصل إلى أي تفاهمات تتعلق بالملف النووي بين طهران وواشنطن.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نحن جميعًا ننتظر قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكن في هذه المرحلة، الطرفان ليسا قريبين من التوصل إلى تفاهمات" تتيح التوصل إلى اتفاق يضمن عدم استئناف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

بالتوازي، أفاد مصدر أميركي مطلع بأن وفدًا أميركيًا سيتوجه "قريبًا" إلى باكستان لاستئناف المحادثات مع إيران، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عزمه إرسال وفد إلى إسلام آباد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق دائم قبل انتهاء الهدنة.

وحدد ترامب مهلة لإنجاز الاتفاق تنتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، مستبعدًا تمديد وقف إطلاق النار، وقال إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق "ستنفجر قنابل كثيرة".

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه "لا خطط" حتى الآن لعقد جولة جديدة من المفاوضات، معتبرة أن الخطوات الأميركية، بما في ذلك السيطرة على سفينة إيرانية وفرض حصار على الموانئ، تمثل "انتهاكات واضحة" لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن واشنطن "ليست جادة" في المسار الدبلوماسي، مشددا على أن طهران لن تغيّر شروطها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن موانئها.

وفي سياق متصل، قال مصدر إيراني تحدث لوكالة "رويترز" إن طهران "تدرس بإيجابية" المشاركة في المحادثات، دون اتخاذ قرار نهائي، مشيرًا إلى أن باكستان تبذل جهودًا لتقريب وجهات النظر، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء الحصار الأميركي الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام استئناف التفاوض.

ميدانيًا، تصاعدت التوترات بعد إعلان الولايات المتحدة احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت كسر الحصار، فيما توعدت طهران بالرد. كما شهدت إسلام آباد استعدادات أمنية مكثفة تحسبًا لاستضافة المحادثات، وسط دعوات دولية، بينها من روسيا والصين، للحفاظ على الهدنة واستئناف المسار الدبلوماسي.

ويبرز مضيق هرمز كأحد أبرز نقاط الخلاف، في ظل استمرار التوتر بشأن حرية الملاحة، حيث تراجعت حركة العبور بشكل حاد، ما انعكس على الأسواق العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع مؤشرات الأسهم.

في موازاة ذلك، لا تزال الخلافات حول البرنامج النووي قائمة، إذ قال ترامب إن إيران وافقت على إخراج اليورانيوم المخصب، وهو ما نفته طهران، التي تشدد على أن أي تقدم في المحادثات مشروط برفع الحصار.