الموساد يعلن اعتقال خلية في أذربيجان وإحباط استهداف أنبوب نفط

بيان: "إسرائيل أحبطت شبكة إيرانية في أذربيجان نفذت محاولات لاستهداف أنبوب النفط الذي يمر عبر جورجيا وتركيا (BTC) وضد عدة أهداف ومؤسسات يهودية في الدولة، وبينها سفارة إسرائيل والكنيس في باكو وقادة الجالية اليهودية"

أعلن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي في بيان مشترك اليوم، الإثنين، عن كشف شبكة سرية للحرس الثوري الإيراني على خلفية "سلسلة عمليات إحباط نفذها سلاح الجو الإسرائيلي" خلال حرب ضد إيران وأدت إلى "تصفية قياديين وناشطين مركزيين في منظومة العمليات السرية".

وأضاف البيان أن "الموساد وشركاءه في أجهزة الأمن والإنفاذ في العالم نفذوا عمليات مكثفة وصلت ذروتها باعتقالات وتحقيقات واسعة ضد أعضاء خلايا إرهابية تابعة للمنظومة في أنحاء العالم".

وحسب البيان، فإنه قبل عدة أسابيع "تم إحباط شبكة إرهابية في أذربيجان نفذت محاولات لاستهداف هدف إستراتيجي، هو أنبوب النفط الذي يمر عبر جورجيا وتركيا (BTC) وكذلك ضد عدة أهداف ومؤسسات يهودية في الدولة، وبينها سفارة إسرائيل والكنيس في باكو وقادة الجالية اليهودية".

وتابع البيان أن السلطات في أذربيجان اعتقلت أعضاء الخلية وبحوزتهم طائرات مسيرة صغيرة (درونات) وعبوات رش، وأن الخلية جمعت معلومات حول "أهداف من أجل استهدافها بطرق متنوعة، بموجب تعليمات مشغليها وبصورة مباشرة من إيران".

وحسب البيان فإن "كشف الخلية وعمليات ميدانية أخرى أدت إلى كشف جهاز إرهابي سري أقيم في الحرس الثوري والسلسلة القيادية والتشغيلية فيه، وترأسه عبد الرحمن مقدم، وهو يرأس أيضا جناح العمليات الخاصة في جهاز استخبارات الحرس الثوري، وهاجمه سلاح الجو الإسرائيلي في بداية الحرب على إيران. وهذا الجناح مسؤول عن إطلاق وتوجيه عمليات خارج حدود إيران ضد أهداف إسرائيلية وغربية، وعن محاولات تهريب أسلحة متطورة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع البيان أن مقدم سعى في السنوات الأخيرة إلى "تجنيد وتأهيل ناشطين في إيران وخارجها من أجل تنفيذ عمليات جمع معلومات استخباراتية عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين وعناصر في أجهزة الأمن الإسرائيلية وحول منشآت عسكرية إسرائيلية وغربية، وموانئ وسفن إسرائيلية في إسرائيل وأنحاء العالم".