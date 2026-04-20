ترامب: لا نتفاوض سوى على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا... نتنياهو: نسيطر على سماء المنطقة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن واشنطن لا تفاوض طهران، سوى على عدم امتلاكها سلاحا نوويا، مشيرا إلى استعداده لمقابلة كبار قادة إيران، "في حال تحقيق انفراجة"، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسيطر على سماء المنطقة، عادّا ذلك إثباتا على تفوّق تل أبيب على طهران.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين، قولهم، إن "وفدا إيرانيا يقوده (رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر،) قاليباف، يخطّط للسفر إلى إسلام أباد، الثلاثاء في حال سفر (نائب ترامب، جي دي) فانس".

وحذّر ترامب عبر "بلومبرغ" من أن مهلة وقف إطلاق النار تنتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، متوقعا استئناف القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق؛ كما أكد أنه من المستبعد جدا تمديد وقف إطلاق النار، إذا لم يتم إبرام الاتفاق، قبل موعد انتهائه المحدد.

وعدّ ترامب أن الاجتماع مع إيران لمناقشة شروط السلام قد يكون مفيدا، للجميع وأنه يودّ حضوره، لكنه استدرك بأن ذلك "ليس ضروريا".

وأضاف ترامب أن الإيرانيين يطالبون بفتح المضيق، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مغلقا، ولن يُفتح حتى يتم توقيع اتفاق نهائي، ومشددا على أنه لن يتسرع بعقد "اتفاق سيئ"، لامتلاكه متسعا من الوقت.

وقال ترامب لـ "نيويورك بوست": صرح الرئيس الأميركي لصحيفة "نيويورك بوست" بأن إيران لا تملك شيئا، وليست لديها أي أوراق تفاوضية في المرحلة الراهنة، واصفا نفسه بالمفاوض البارع في إدارة هذا الملف.

وحذّر ترامب من مغبّة انتهاء مدة وقف إطلاق النار مع إيران من دون اتفاق، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى "انفجار الكثير من القنابل".

وذكر في مقابلة مع شبكة "بي بي إس"، أن الإدارة الأميركية لا تتفاوض على أي ملف سوى ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، لافتا في الوقت ذاته إلى انعكاسات إيجابية محتملة على السوق العالمي، عادّا أن أسعار الغاز "ستُهوي بشدة" في حال التزام إيران "بما ينبغي عليها فعله"، وإنهاء الأزمة.

ونفى ترامب أن تكون "إسرائيل قد دفعته يوما لشن حرب" على إيران، مؤكدا أن دافعه الأساسي للتوجه نحو الخيار العسكري كان نتائج هجوم الاسبع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى قناعته الراسخة بأن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.

وأشار ترامب في تصريحات أدلى بها لصحيفة "نيويورك بوست" إلى الحراك الدبلوماسي رفيع المستوى، إذ أكد أن نائبه "جي دي فانس، والوفد التفاوضي الذي يضمّ المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر في طريقهم إلى إسلام أباد ومن المقرر وصولهم خلال ساعات.

وأبدى ترامب استعدادا لمقابلة "كبار القادة الإيرانيين في حال تحقيق انفراجة" في الملفات العالقة.

وشدد ترامب على أن "جوهر المفاوضات" يرتكز على مطلب واحد غير قابل للنقاش، وهو تخلي إيران الكامل عن طموحها النووي.

وبينما أشار إلى وجود "أفكار جيدة للغاية" بشأن القيادة الإيرانية الحالية والقناعة بالتعامل مع "الأشخاص المناسبين"، أضاف أنه "من المفترض أن نجري محادثات مع إيران، لذا أفترض في هذه المرحلة ألّا يمارس أحد ألاعيب".

من جانبه، قال نتنياهو في كلمته خلال مراسم أُجريت في القدس المحتلة: "لم ننتهِ من العمل بعد، لكن العالم يعرف تصميمنا"، في إشارة إلى أن الحرب ضد طهران، لم تنته بعد.

وأضاف: "بدلا من العجز التام، نمتلك اليوم القوة والعزيمة لمواجهة أعدائنا. لقد ثارت إيران، كغيرها... ضدنا لتدميرنا. خططت لتدميرنا بالقنابل الذرية، ولولا تحرّكنا، لانضمت أسماء: نطنز وفوردو وأصفهان (كُبرى المفاعلات النووية الإيرانية) إلى أسماء معسكرات الموت"، على حدّ وصفه.

وتابع: "لقد تحركنا وسحقنا المؤامرة... وهذا هو الفرق الجوهري بين واقع حياتنا في المنفى الرهيب وحياة النهضة في وطننا، على عكس الماضي البعيد؛ اليوم لدينا بلاد، وعلينا حمايتها بكل ما أوتينا من قوة".

وذكر أنه "على مدى العامين والنصف الماضيين، خضنا حربًا على جبهات متعددة لم نشهد مثيلًا لها منذ (النكبة)".

وأضاف أنه "منذ هجوم 7 أكتوبر، يوجّه الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ضربات متتالية لمن يتربصون بنا؛ بكل قوّة، ويسيطر طيارونا على سماء المنطقة، في إثبات قاطع على تفوقنا على إيران".