تل أبيب لواشنطن: طهران تستغل الهدنة لإعادة تأهيل قدراتها العسكرية

تل أبيب تنقل معلومات لواشنطن تحرض من خلالها على استئناف الحرب وتحذر من أن طهران تستغل الهدنة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، مقابل تصاعد الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق نووي، واستعدادات لاحتمال انهيار المحادثات واستئناف الحرب.

نقلت إسرائيل في الأيام الأخيرة معلومات إلى الولايات المتحدة بشأن ما تقول إنه محاولات إيرانية لاستغلال وقف إطلاق النار لإعادة تأهيل وتنظيم قدراتها العسكرية، في وقت تتصاعد فيه التقديرات داخل تل أبيب بشأن احتمال تعثر المفاوضات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل قدمت للأميركيين معلومات مفصلة حول "محاولات إيران ترميم قدراتها العسكرية تحت غطاء وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن طهران "تستغل الوقت لإعادة نشر مكونات قتالية".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "كل يوم من دون اتفاق هو جيد من ناحية الحصار والخنق على الإيرانيين، لكنه سيئ من حيث إعادة التأهيل وإعادة نشر المعدات العسكرية"، مضيفًا: "هذه هي المعادلة".

وأضاف التقرير أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران تتبع "إستراتيجية من الإرباك وكسب الوقت والتضليل"، وذلك على خلفية صعوبات داخلية في التوصل إلى تفاهمات بشأن بنود الاتفاق الذي تسعى لإبرامه مع واشنطن.

وأفاد التقرير بأن القيادة السياسية في إسرائيل تضع عدة سيناريوهات محتملة، بينها تمديد المحادثات، أو ما وصفه بـ"دفعة خفيفة" نحو اتفاق، أو حتى الوصول إلى "نوع من المواجهة المحدودة".

وقالت القناة إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) عقد، الإثنين، جلسة طارئة إلى جانب مشاورات في أطر مصغرة، في ظل استعدادات إسرائيل لاحتمال "انفجار" المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشارت إلى تقديرات إسرئيلية ترجّح أن واشنطن معنية بالتوصل إلى اتفاق، إلا أن "سلوك طهران يصعّب دفعه قدمًا".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي تقديرات تشير إلى حالة من عدم اليقين بشأن الموقف الإيراني، قائلاً: "لا توجد لدينا معلومات واضحة ومؤكدة بشأن ردود إيران".

وأضاف أن إسرائيل "تجد صعوبة في تصديق أن النظام الحالي، مع الجهات المتشددة في الحرس الثوري، سيوافق على تنازل كامل، بما يشمل إخراج اليورانيوم المخصب ووقف المشروع النووي".