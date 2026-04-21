استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران: "لا اختراق مرتقب" في إسلام آباد

تل أبيب ترجّح فشل مفاوضات إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، وسط غموض بشأن مشاركة طهران وتضارب حول موعد انتهاء الهدنة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية لاستئناف الحرب.

تقدر الأوساط الإسرائيلية أنه لن يتم التوصل إلى تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في جولة المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، وسط استعدادات متسارعة في واشنطن وتل أبيب لاحتمال استئناف الحرب، في ظل غموض يلف مشاركة طهران وتضارب بشأن موعد انتهاء الهدنة.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، التي أشارت إلى أن مشاركة إيران في المحادثات التي يُفترض عقدها في باكستان لا تزال غير مؤكدة حتى الآن، في حين لا يزال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في واشنطن، ولم يتوجه بعد إلى إسلام آباد.

يأتي ذلك فيما شددت مصادر في إسلام آباد على أن "الحضور الإيراني يُعدّ عنصرًا حاسمًا لإنجاح المحادثات"، مؤكدة أن السلطات الباكستانية "تكثّف جهودها لضمان مشاركة طهران"، في حين دعا وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، واشنطن وطهران إلى تمديد وقف إطلاق النار "لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة".

وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطالله تارار، في منشور على "إكس" إن "الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة وفد في محادثات السلام في إسلام آباد لا يزال قيد الانتظار"، مشيرا إلى أن القرار "حاسم" نظرا لقرب انقضاء مهلة وقف إطلاق نار تم التوصل إليه بين الطرفين المتحاربين قبل أسبوعين.

وفي هذه الأثناء، أفاد مسؤولان باكستانيان لوكالة "أسوشييتد برس" بأن إسلام آباد تكثّف جهود الوساطة لضمان عقد الجولة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن "اجتماعات إضافية تُعقد" بحضور نائب الرئيس، الذي كان من المتوقع أن يتوجه إلى إسلام آباد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "فرض حصار على الموانئ الإيرانية يُعدّ عملًا حربيًا وانتهاكًا لوقف إطلاق النار"، مضيفًا أن "استهداف سفينة تجارية واحتجاز طاقمها يُشكّل انتهاكًا أكبر". وأكد أن "إيران تعرف كيف تحيّد القيود، وكيف تدافع عن مصالحها، وكيف تقاوم محاولات الترهيب".

وفي ما يتعلق بموعد انتهاء وقف إطلاق النار، تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية التضارب في التوقيتات؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهدنة ستنتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، بينما أفادت مصادر في باكستان بأن انتهائها سيكون "صباح الغد بتوقيت الولايات المتحدة".

وأعلن وزير الإعلام الباكستاني، تارار، في منشور على منصة "إكس"، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ينتهي عند الساعة 04:50 فجر الأربعاء بتوقيت باكستان، وهو ما يوافق الساعة 02:50 فجر الأربعاء بتوقيت القدس.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 8 نيسان/ أبريل، سينتهي عند الساعة 03:30 فجر الأربعاء بتوقيت طهران، وهو ما يوافق الساعة 03:00 فجر الأربعاء بتوقيت القدس (00:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

في المقابل، قدّم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تقديرًا مختلفًا في تصريح لوكالة "بلومبرغ"، إذ قال إن الهدنة قد تنتهي "مساء الأربعاء" بتوقيت واشنطن، أي بعد نحو يوم من التوقيت الذي أعلنته باكستان، كما أشار إلى أنه من "غير المرجح" أن يوافق على تمديدها.

وفي موازاة ذلك، ذكرت "كان 11" أن كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاحتمال انتهاء وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن التقديرات تشير إلى أنه "لن يتم التوصل إلى تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة في محادثات باكستان".

وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي أن "الإيرانيين يحاولون كسب الوقت"، على حد تعبيره، مشددا على أن "هناك تنسيقًا كاملًا بين إسرائيل والولايات المتحدة واستعدادًا فوريًا لاستئناف الحرب".

وأضافت "كان 11"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، واصلت كل من إسرائيل والولايات المتحدة التحضير لاحتمال استئناف المواجهة، بما في ذلك إجراء تدريبات مشتركة لطائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الولايات المتحدة أجرت، اليوم، مناورة جوية باستخدام قاذفتين استراتيجيتين من طراز "B-2" في الأجواء البريطانية.

كما ذكرت أن زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، شهدت المصادقة على خطط عسكرية مشتركة، إلى جانب إعداد "بنك أهداف" يشمل بنى تحتية مدنية وقطاعات الطاقة داخل إيران، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.