ضابط الموساد الذي كشف برنياع مقتله لقي مصرعه قبل 3 سنوات

رئيس الموساد قال إن تأثير الضابط كان كبيرا على الصراع ضد إيران، وقد قُتل في العام 2023 بانقلاب قارب على متنه عناصر استخبارات إسرائيليين وإيطاليين في بحيرة ماجيوري في شمال إيطاليا

قال رئيس الموساد، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، إن ضابطا في الموساد، الذي يرمز إليه بالحرف "م"، قُتل خارج حدود إسرائيل وأن تأثيره كان كبيرا على الصراع بين إسرائيل وإيران. وقد تطرق برنياع بذلك إلى ضابط في الموساد الذي قُتل في أيار/مايو العام 2023، بانقلاب قارب في بحيرة ماجيوري في شمال إيطاليا.

وقال برنياع خلال مراسم إحياء ذكرى عناصر الموساد الذين قُتلوا في حروب إسرائيل، إنه خلال الحرب الحالية على إيران "امتلأت أفكاري وقلبي بالفخر بشخصية وعمل ’م’، الذي قُتل خارج إسرائيل أثناء تأديته عمله. والعمليات التي قادها ’م’ أثّرت بشكل كبير على نجاح الحرب ضد إيران".

وكانت تقارير ترددت في العام 2023 قد تحدثت عن مقتل عنصر سابق في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بانقلاب قارب في بحيرة ماجيوري، بسبب عاصفة.

وتواجد على متن القارب 25 راكبا، تمكن معظمهم من السباحة إلى الشاطئ وأنقذتهم قوات إنقاذ محلية، وتم انتشال آخرين من البحيرة إلى قوارب أخرى.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية في حينه أن 19 شخصا من بين 23 كانوا على متن المركب هم عناصر في الاستخبارات الإسرائيلية والإيطالية، وأنهم تجمعوا بادعاء الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.

وإضافة إلى ضابط الموساد الذي قتل تواجد في القارب كوالي عشرة عناصر في الاستخبارات الإسرائيلية، حسب الصحيفة الإيطالية. وقد قُتل في حادثة انقلاب القارب ثلاثة آخرين بينهم عنصران في الاستخبارات الإيطالية.

وأفادت الصحيفة بأن عناصر الاستخبارات الإسرائيليين غادروا إيطاليا بطائرة عسكرية غداة انقلاب القارب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وأكد فيه مقتل ضابط الموساد، أن القتيل "عمل في الموساد في الماضي لعشرات السنين، وكذلك بعد خروجه من الموساد".