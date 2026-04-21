مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته

شهد المسجد الأقصى تصعيدا جديدا مع اقتحامات متتالية للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، تخللتها طقوس دينية واستفزازية ورفع أعلام الاحتلال، في ظل تشديد الإجراءات على المصلين.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تصاعد الاقتحامات المتكررة للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 152 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، كما قاموا برفع أعلام الاحتلال قرب قبة الصخرة المشرفة.

وذكرت مصادر مقدسية أن الاقتحامات جرت وسط حماية أمنية مشددة، وتخللتها شعائر تلمودية وصلوات علنية وطقوس توراتية جماعية، وانبطاح "سجود ملحمي"، بالتزامن مع صافرات الإنذار في ذكرى ما يسموه ضحايا معارك إسرائيل و"عيد الاستقلال".

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين، من خلال احتجاز الهويات والتدقيق المشدد على بوابات المسجد.

كما دعت جماعات استيطانية إلى تنفيذ اقتحامات جماعية جديدة يوم الأربعاء، ورفع أعلام الاحتلال داخل المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى "يوم الاستقلال" وفق التقويم العبري.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت مساء الإثنين رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى، بالتزامن مع فعاليات إسرائيلية في ساحة البراق، ضمن ما يسمى "يوم الذكرى"، الذي يحيي قتلى الجيش الإسرائيلي.

وفي ظل هذه التطورات، دعت جهات فلسطينية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، محذرة من اقتحامات أوسع خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، حذر رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر من تصاعد نشاط جماعات "الهيكل" داخل المسجد، مشيرا إلى استعدادها لتنفيذ فعاليات استعراضية، في ظل دعوات علنية لحشد المستوطنين ورفع الأعلام داخل باحات الأقصى.

كما حذرت محافظة القدس من دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة تزامنًا مع "يوم الاستقلال"، معتبرة أن هذه التحركات تحمل طابعًا استفزازيا خطيرا، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي تصعيد محتمل في المدينة المحتلة.