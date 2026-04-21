نتنياهو يكرر مزاعمه: إيران خططت لمحرقة أخرى وأبعدنا عن أنفسنا خطرا وجوديا

هرتسوغ خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى في حروب إسرائيل: "الحرب هي اختبار قومي، وقد نجحنا فيه بصورة نابضة"* زامير: "سنبقى متسلحين بالسيف إلى الأبد. وهذه الحرب تعلمنا أن هذه هي شروط ضرورية لعظمتنا العسكرية"

استغل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى في الحروب الذي أقيم في القدس اليوم، الثلاثاء، ليكرر مزاعمه من السنوات السابقة، إنه "في كل جيل يسعون إلى إفنائنا، وفي هذا الجيل أيضا. وقد خطط نظام آيات الله في إيران لمحرقة أخرى".

وادعى أنه "لو لم نعمل بحزم وشجاعة، لكان من شأن أسماء منشآت الموت نطنز وفوردو واصفهان أن تنضم إلى أوشفيتز ومايدنك وتريبلينكن" في إشارة إلى معسكرات الإبادة النازية، "لكن هذا لم يحدث، لأنه سوية مع الولايات المتحدة حطمنا مسبقا آلة الإبادة للنظام الإيراني. وأبعدنا عن أنفسنا خطرا وجوديا داهما. وهذا هو جوهر الحرب، وهو ضمان أن خيط حياة شعب إسرائيل لن يُقطع".

وتابع أنه "دفعنا أثمانا باهظة في الدفاع عن وطننا والحفاظ على تراثنا. وأرشدتنا روحنا في سبع جبهات".

بدوره، اعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن "الحرب هي اختبار قومي، وقد نجحنا فيه بصورة نابضة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في المراسم ذاتها، إنه "سنبقى متسلحين بالسيف إلى الأبد كي نضمن حلم الازهار والنمو لمصلحة أولادنا وأحفادنا. ومن أجل أن نحقق الحلم، فإن المطلوب منا كشعب، من جميع أجزاء الشعب، شراكة عميقة في مهمة الأمن وتحمل العبء. وهذه الحرب تعلمنا أن هذه هي شروط ضرورية لعظمتنا العسكرية".

وكشف رئيس الموساد، دافيد برنياع، خلال مراسم لذكرى عناصر الموساد القتلى، عن أن ضابطا في الموساد قُتل خلال عملية للموساد خارج حدود إسرائيل خلال الحرب على إيران.