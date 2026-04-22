تقرير: واشنطن أخطرت تل أبيب بأن وقف إطلاق النار سيستمر حتى الأحد

إدارة ترامب تُبلغ إسرائيل بموعد انتهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يستمر حتى الأحد، وسط امتعاض في تل أبيب من ضعف التنسيق؛ تقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق خلال هذه المهلة.

أفادت مصادر إسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت مسؤولين في تل أبيب، مساء أمس، بأن تمديد وقف إطلاق النار سيستمر حتى يوم الأحد، وذلك رغم أن ترامب لم يحدد مدة التمديد في إعلانه عبر منشور على منصة "تروث سوشيال".

جاء ذلك بحسب ما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، وأضافت أن القرار الأميركي أثار امتعاضًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، في ظل غياب تنسيق مسبق بين الجانبين.

وذكرت "كان 11" أن ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاقات مع إيران حتى يوم الأحد، وليس الاكتفاء بإجراء مفاوضات، وفق ما أخطر به المسؤولون الأميركيون دوائر صنع القرار في تل أبيب.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين في تل أبيب باتوا يتابعون حساب ترامب على منصته "تورث سوشيال"، بشكل مباشر لمعرفة المستجدات المتعلقة بالسياسة الأميركية، في ظل حالة من "الفوضى" في التنسيق.

وترجّح التقديرات في إسرائيل أنه لن يتم التوصل إلى اتفاقات خلال هذه المهلة. فيما تحدثت "كان 11" عن حالة "فوضى" في واشنطن، إذ قال مسؤولون إسرائيليون إنهم "يُطلعون في الآونة الأخيرة على خطوات ترامب فقط عبر الأخبار ومن خلال حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المهلة المحددة حتى يوم الأحد تتزامن مع الوقت المتوقع لوصول حاملة الطائرات الأميركية الثالثة إلى المنطقة، في مؤشر على استمرار الاستعدادات العسكرية إلى جانب المسار الدبلوماسي.

وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو/ من المقرر أن يعقد، غدًا الخميس، مشاورات إضافية لبحث هذه التطورات، واستكمال الجاهزية على المستويين الدفاعي والهجومي.

وذكرت القناة، في تقديرات تتقاطع مع ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، أن التوصل إلى اتفاق يبدو مستبعدًا دون تقديم أحد الطرفين "تنازلًا دراماتيكيًا"، معتبرة أنه في ظل المعطيات، يُنظر إلى الخيار العسكري باعتباره "السيناريو الأرجح".

وجاء إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قبيل ساعات من انتهائه، عبر منشور على "تروث سوشيال"، حيث أعلن تأجيل استئناف الحرب، دون أن يحدد مدة زمنية واضحة لهذا التمديد، مكتفيًا بالإشارة إلى استمراره "إلى حين تقديم مقترح موحّد واستكمال المناقشات".

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "وقف إطلاق النار الكامل لا يكون ذا معنى إذا تم انتهاكه عبر الحصار البحري واحتجاز اقتصاد العالم"، معتبرًا أن استمرار ما وصفه بـ"النزعة الحربية الصهيونية على جميع الجبهات" يقوّض أي تهدئة.

وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، مساء اليوم، الأربعاء، أن "إعادة فتح مضيق هرمز مستحيلة في ظل هذا الخرق الفاضح لوقف إطلاق النار"، في إشارة إلى استمرار الحصار البحري على إيران.

وأكد قاليباف أن "الأطراف الأخرى لم تحقق أهدافها عبر العدوان العسكري، ولن تحققها عبر التهديد والضغط"، مشددًا على أن "الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني".

وقال ترامب، الثلاثاء، إن قراره جاء "نظرا لأن الحكومة الإيرانية منقسمة بشكل خطير"، مضيفًا أنه استجاب لطلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الحكومة شهباز شريف، لتأجيل الهجوم، ومنح مزيد من الوقت للمسار الدبلوماسي.

وأضاف "لقد طُلب منا تأجيل هجومنا على إيران إلى حين تمكّن قادتها وممثلوها من تقديم مقترح موحّد"، وقال إنه أصدر توجيهات بمواصلة الحصار البحري، والإبقاء على الجاهزية العسكرية "في جميع الجوانب الأخرى".

وفي سياق متصل، أفادت تقديرات بأن قرار التمديد يرتبط أيضًا بانتظار رد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي على المقترح الأميركي، في ظل تعثر محادثات إسلام آباد وتأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي، ما يعكس محاولة لإتاحة فرصة إضافية للمفاوضات رغم غياب ضمانات واضحة لمسارها.