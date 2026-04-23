اتهام جنديين إسرائيليين في سلاح الجو بالتجسس لصالح إيران

اتهم جنديان إسرائيليان عملا كتقنيين في سلاح الجو بالتجسس لإيران، إذ تواصلا على مدار عدة أشهر مع جهات استخباراتية إيرانية، ونفذا بتوجيه منها مجموعة من المهام مقابل المال.

قدمت النيابة العسكرية اليوم، الخميس، لائحة اتهام ضد جنديين إسرائيليين في سلاح الجو، على خلفية التجسس لصالح إيران، وذلك بعد اعتقالهما خلال الحرب الإسرائيلية – الأميركية على طهران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتقل الجنديان اللذان عملا كتقنيين في سلاح الجو في شهر آذار/ مارس الماضي، للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه من جهات استخباراتية إيرانية.

ووجهت لأحد الجنديين، تهم "مساعدة ونقل معلومات للعدو في زمن الحرب، والمساعدة على الاتصال بعميل أجنبي"، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. أما الجندي الآخر فقد جرى اتهامه "بالاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو ومخالفات أخرى".

وقال الاثنان في التحقيق، إن التواصل مع الإيرانيين انقطع بعد أن رفضا تنفيذ مهام تتعلق بأسلحة، ومع ذلك وحتى بعد قطع الاتصال من قبل الإيرانيين، لم يتوقفا عن محاولة تجديد التواصل بهدف تحقيق مكاسب مالية.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن الجنديين تواصلا على مدار عدة أشهر مع جهات استخباراتية إيرانية، ونفذا بتوجيه منها مجموعة من المهام مقابل المال.

كما قام أحدهما بنقل مواد من تدريبه العسكري إلى عميل أجنبي إيراني، تتعلق بأنظمة طائرات مقاتلة، إضافة إلى توثيق منشآت ومناطق داخل قاعدة عسكرية.

وتنضم هذه القضية إلى سلسلة من القضايا التي كشف عنها مؤخرا، والتي دلت على اعتقال واتهام مواطنين إسرائيليين ومحاولة جهات إيرانية تجنيد أشخاص من أجل تنفيذ مهام ضد إسرائيل.