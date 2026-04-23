وزارة الأمن الإسرائيلية توقع صفقة تسليح جوي مع "إلبيت" بـ600 مليون شيكل

وزارة الأمن الإسرائيلية تبرم صفقة بأكثر من 600 مليون شيكل لشراء ذخائر جوية من "إلبيت"، في خطوة لتعزيز "الاستقلال التسليحي" وتقليل الاعتماد على الخارج، وسط قيود دولية متزايدة على صادرات السلاح إليها.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها تواصل تعزيز ما وصفته بـ"الاستقلال التسليحي"، عبر إبرام صفقات لشراء ذخائر جوية من شركة "إلبيت سيستمز"، بقيمة تتجاوز 600 مليون شيكل.

وقالت وزارة الأمن إن إبرام الصفقة يأتي إطار الاستعداد لسيناريوهات قتال فورية ولما سمّته وزارة الأمن "عقدًا أمنيًا مكثفًا"، وذكرت أن مديرية المشتريات الدفاعية أصدرت طلبات متعددة السنوات لشراء ذخائر جوية من إنتاج "إلبيت".

وتأتي هذه التوجهات الإسرائيلية نحو "الاستقلال التسليحي" في ظل تصاعد الحراك الدولي المطالب بفرض حظر عسكري على إسرائيل، وهو ما تُرجم عمليًا خلال الأشهر الماضية عبر قرارات اتخذتها دول مثل كندا وإيطاليا وإسبانيا بوقف أو تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى قيود التي فرضتها بريطانيا وألمانيا على شحنات محددة.

ويرى مراقبون أن لجوء وزارة الأمن الإسرائيلية لشركات تصنيع الأسلحة المحلية، يعد محاولة استباقية لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، وتجنبًا لسيناريو "العجز في الذخائر" الذي قد ينتج عن اتساع رقعة المقاطعة العسكرية الدولية.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تواصل تعزيز استقلالها التسليحي"، مضيفًا: "يجب أن يمتلك الجيش في كل لحظة الوسائل اللازمة للعمل بقوة وسرعة ومن دون الاعتماد على جهات خارجية".

وأضاف كاتس أن "الاستقلال الحقيقي يُقاس أيضًا بالقدرة على الإنتاج والدفاع عن أنفسنا بقدراتنا الذاتية"، على حد تعبيره، مشددًا على أن إسرائيل "ستواصل العمل بحزم لضمان جاهزيتها لكل التحديات".

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الأمن، اللواء في الاحتياط أمير برعام، إن الصفقة تمثل "خطوة عملية إضافية في تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة الإنتاج الأمني الإسرائيلي"، على حد وصفه.

وأضاف برعام أن "في مواجهة التحديات المعقدة ودروس الحرب، من واجبنا ضمان الاستقلال التسليحي وتعزيز قدرات الإنتاج المحلية"، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الفورية.

وقال إن ذلك يهدف إلى "بناء بنية تحتية تمكّن الجيش من التعامل مع مختلف سيناريوهات القتال بالاعتماد على قدرات إنتاج مستقلة وتكنولوجيا متقدمة واستمرارية في التزويد".

بدوره، قال رئيس ومدير عام شركة "إلبيت سيستمز"، بتسلئيل مخلِس، إن "سلسلة هذه العقود تعكس مكانة الشركة كمزود تكنولوجي رائد في مجال الذخائر الجوية"، مضيفًا أن الشركة "تفخر بشراكتها طويلة الأمد مع وزارة الأمن".

وأضاف مخلِس أن "إلبيت ملتزمة بتطوير وتوفير حلول دقيقة وموثوقة"، معتبرًا أنها "من بين العوامل التي تتيح التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي"، وفق تعبيره.