نتنياهو: ترامب يضغط على إيران اقتصاديا وعسكريا ونحافظ على حرية عمل كاملة بلبنان

قال نتنياهو إن الرئيس الأميركي يضغط بشدة على إيران عسكريا واقتصاديا، وذكر أن إسرائيل تحافظ على حرية عمل كاملة في لبنان ضد أي تهديد في ظل الهدنة الهشة التي أعلن ترامب تمديدها لمدة 3 أسابيع.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة مساء، الجمعة، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصفها بـ"الممتازة"، وقال إن الأخير "يمارس ضغوطا شديدة على إيران اقتصاديا وعسكريا، ونحن نعمل بتعاون كامل".

وتطرق إلى لبنان، قائلا "بدأنا إجراء لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح أن حزب الله يحاول تقويض ذلك".

وأشار إلى أن، الجيش الإسرائيلي يحافظ على حرية عمل كاملة ضد أي تهديد حتى التهديدات الناشئة، وقال "هاجمنا أمس واليوم، ونحن مصممون على إعادة الأمن لسكان الشمال".

ولم يتطرق نتنياهو إلى الهدنة التي أعلن ترامب عن تمديدها ليل الخميس – الجمعة لمدة 3 أسابيع، لا سيما وأنه عقد مشاورات مع وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مساء الخميس.

ومن بين ما أعلنه ترامب أيضا، أنه قد يستضيف نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال 3 أسابيع.

ووصف المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية بجولتها الثانية بأنها سارت "بشكل جيد جدا"، وقال إن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان من أجل مساعدته على حماية نفسه من حزب الله. كما سيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع".

ويمثل الجانب اللبناني في المحادثات الحالية تمهيدا للمفاوضات، السفيرة لدى واشنطن ندى حمادة معوض، وفي الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لايتر.

ويشهد لبنان هدنة هشة أسفرت عن العديد من الشهداء والجرحى، مع استمرار خروقات إسرائيل وإقامتها "خطا أصفر" بقيت فيه قوات الجيش وسيطرت على عشرات القرى اللبنانية ومنعت النازحين اللبنانيين من العودة إليها، وفي المقابل ينفذ حزب الله هجمات يقول إنها "ردا على الخروقات".