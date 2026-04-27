استطلاعات: كم مقعدا لاتحاد بينيت - لبيد... ماذا لو انضمّ آيزنكوت إليهما؟

كشفت استطلاعات رأي إسرائيلية عجز تحالف نفتالي بينيت ويائير لبيد عن تخطي "الليكود" بنيامين نتنياهو منفردا، بينما يمنح انضمام غادي آيزنكوت المعارضة صدارة بـ 64 مقعدا، وسط سخط إزاء الأمن الشخصي، والتقصير في "حماية سكان الشمال".

أظهرت استطلاعات جديدة للرأي العام الإسرائيلي، الإثنين، أن اتحاد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة السابق، يائير لبيد، لا يستطيع أن يتجاوز بالضرورة، حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما يعزّز انضمام محتمل لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، قوة التحالف.

جاء ذلك بحسب استطلاعات رأي نُشرت نتئاجها في هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، والقناتان الإسرائيليتان 12 و13، مساء الإثنين؛ إذ أظهر استطلاع هيئة البث تقدُّم الليكود على تحالف بينيت ولبيد، فيما أظهر استطلاع القناة 12 تقدّمهما بفارق مقعد واحد فقط، بينما تعادَل الحزبان في استطلاع القناة 13.

وأتت هذه الاستطلاعات، غداة اتّحاد بينيت، ورئيس المعارضة وحزب "ييش عتيد"، لبيد، بحزب واحد، الأحد، لخوض الانتخابات المقبلة معا، في تحالف يرأسه الأول.

وجاءت نتائج استطلاع القناة 13 على النحو الآتي:

الليكود: 26 مقعدا.

"بِياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 26 مقعدا.

"يَشار": 12 مقعدا.

"عوتسما يهوديت": 10 مقاعد.

"شاس": 10 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 6 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 4 مقاعد.

وجاءت نتائج استطلاع القناة 12 على النحو الآتي:

"بياحد": 26 مقعدا.

الليكود: 25 مقعدا.

"يشار": 15 مقعدا.

"الديمقراطيون": 10 مقاعد.

"شاس": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

وجاءت نتائج استطلاع "كان 11" على النحو الآتي:

الليكود: 27 مقعدا.

"بياحد": 24 مقعدا.

"يشار": 15 مقعدا.

"الديمقراطيون": 11 مقعدا.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"شاس": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

وفي حال اتحدت الأحزاب العربية في قائمة مشتركة، فستحصل هذه القائمة على 13 مقعدًا، وفقًا لاستطلاع "كان 11"، بينما يحتفظ حزب الليكود بـ27 مقعدًا، ويخسر حزب "معا" مقعدًا واحدًا، وكذلك "الديمقراطيون".

ماذا لو انضمّ آيزنكوت؟

وطرح استطلاع القناة 13 سيناريو انضمام آيزنكوت إلى التحالف بين بينيت ولبيد، وفي هذه الحالة، يفوز التحالف الذي يجمع ثلاثتهم بـ38 مقعدًا.

علما بأن هذا الرقم لم يتغير مقارنةً بترشُّح آيزنكوت منفردًا، لكن الليكود سيضعف بمقعدين في هذه الحالة، لينخفض ​​إلى 24 مقعدًا.

آيزنكوت (Getty Images)

وتتغير خريطة الكتل في هذا السيناريو، إذ تكسب المعارضة مقعدًا على حساب الائتلاف الحكومي، ليرتفع عدد مقاعدها إلى 54 مقعدًا مقابل 56، من دون أن يؤثر هذا التغيير على الأحزاب العربية.

وعند النظر إلى ميزان القوى بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، نجد أن الكتلة المعارِضة تحصل على 64 مقعدًا، مقابل 56 لكتلة مؤيديه.

كما تناول استطلاع القناة 12 سيناريو مماثلا، وهو انضمام آيزنكوت إلى حزب "معا"، ليرتفع عدد مقاعد التحالف في هذه الحالة إلى 41 مقعدًا، فيما يبقى الليكود محتفظا بـ25 مقعدًا.

ولم تتأثر الأحزاب الأخرى بهذا السيناريو، وحافظت على قوتها. كما لم تتغير خريطة الكتل، فالمعارضة لديها 60 مقعدًا، والائتلاف 50 مقعدًا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

كما سأل استطلاع القناة 12 ناخبي المعارضة، عمّا إذا كانوا يؤيدون انضمام آيزنكوت إلى حزب "معًا"، ليجيب 65% من المستطلعة آراؤهم بتأييد ذلك، بينما عارض 14% هذه الخطوة، وأفاد 21% بأنهم لا يعلمون.

وفي استطلاع "كان 11"، سُئل المشاركون عمّا إذا كان ينبغي على بينيت ولبيد أن يجريا اتحادا يضمّ آيزنكوت، للتباين الآراء بشأن ذلك، إذ أيّد 37% الفكرة، بينما لم يُبدِ 32% رأيًا واضحًا، ورأى 31% أنه لا ينبغي اتخاذ خطوة كهذه.

العدوان على لبنان والحرب على إيران

ووفقًا لنتائج استطلاع القناة 13، يعتقد 70% من الإسرائيليين، أن الحكومة لا تبذل ما يكفي "لحماية سكان الشمال"، فيما رأى 22% فقط أنها تفعل ما يكفي، بينما أجاب 8% بـ"لا أعلم".

وفي ما يتعلق بالعدوان على لبنان، ومواجهة حزب الله، تتباين آراء الإسرائيليين، إذ يعتقد أقل من نصفهم، وبنحو 44%، أن إسرائيل تنتصر في الحرب، بينما يعتقد 30% أن حزب الله هو المنتصر.

أما في ما يتعلق بالحرب ضد إيران، يرى 46% من المستطلَعة آراؤهم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنتصران، مقابل 24% يعتقدون العكس.

الأمن الشخصي وصحّة نتنياهو

وتتزايد الانتقادات في مجال الأمن الشخصي، إذ أكّد 76% من المستطلَعة آراؤهم أن الحكومة لا تبذل جهودًا كافية لمواجهة موجة الجريمة والعنف، مقابل 12% فقط أعربوا عن رضاهم.

وحصل أداء الشرطة على تقييم منخفض للغاية، بمتوسط ​​3.73 نقطة من 10.

وبالإضافة إلى ذلك، فحص الاستطلاع ثقة الإسرائيليين في التقارير المتعلقة بصحة رئيس الحكومة، بعد التكتُّم على خبر مرضه، والعلاجات التي خضع لها، ليظهر أن 45% منهم يعتقدون أن حالة نتنياهو طبيعية حاليًا، بينما لا يعتقد 37% ذلك.

الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة

وسُئل المشاركون في استطلاع القناة 12 عن الشخص الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة.

بينيت ونتنياهو (Getty Images)

وفي مقارنة بين نتنياهو وبينيت، حصل الأول على تأييد 41% مقابل 37% لبينيت.

وفي مقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت، حصل الأول على 42% من الأصوات، بينما حصل آيزنكوت على 36%.

وفي مقارنة بين نتنياهو ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، حصل رئيس الحكومة الحالي على 41% من الأصوات، بينما حصل ليبرمان على 23% فقط.

وأُجري استطلاع القناة 12 في السابع والعشرين من الشهر الجاري، من قِبل "مِدغام" برئاسة مانو غيفاع، وشارك فيه 501 شخص، ويبلغ هامش الخطأ الأقصى فيه 4.4%+-.

وأجرى معهد "كانتار" استطلاع هيئة البثّ الإسرائيلية في اليوم ذاته، بمشاركة 555 شخص، بهامش خطأ 4.2%.