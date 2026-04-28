إسرائيل تنسف في الجنوب اللبناني: انفجارات قد تفعّل إنذارات الزلازل

تفجيرات إسرائيلية متواصلة في الجنوب اللبناني تُحدث دويًا يُحاكي الهزات الأرضية، وسط تحذيرات من تفعيل إنذارات زلزالية في الشمال، في وقت تترافق فيه العمليات العسكرية مع إنذارات إخلاء واسعة للسكان واتساع نطاق التدمير.

يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ونسف واسعة لما يصفه بـ"بنى تحتية عسكرية" في الجنوب اللبناني، في سياق عمليات تُخلّف دمارًا واسعًا، وتهدف إلى تكريس واقع التهجير واستدامته عبر تدمير البلدات الحدودية.

وفجّر جيش الاحتلال "نفقا كبيرا لحزب الله" في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تحذير أصدرته قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لسكان البلدات الحدودية والشمال والجولان المحتل باحتمال سماع دوي انفجار ضخم.

ومن قوة الانفجار، شُعر بما يشبه هزة أرضية خفيفة في بلدات تقع بالمنطقة الحدودية، فيما تحدثت تقارير لبنانية عن تفجير كبير وصل صداه إلى العديد من المناطق، ما تسبب بارتجاجات أرضية قوية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وفت سابق، بأن عمليات التفجير المقررة "قد تؤدي إلى تفعيل إنذارات للتحذير من الهزات الأرضية في الشمال"، نتيجة شدتها، فيما يُتوقع أن تُسمع أصداء الانفجار في مختلف مناطق الجليل والجولان المحتل.

كاتس يتوعد الجنوب اللبناني بمصير غزة وتدمير القرى والمنازل

من جانبه، توعد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الجنوب اللبناني سيواجه مصير قطاع غزة، في إشارة إلى نهج العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة وتوسع عمليات الهدم والتفجير في المنطقة.

وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي "دمّر الآن، في تفجير ضخم، بنية تحتية إرهابية تحت الأرض في بلدة القنطرة في لبنان، داخل المنطقة الأمنية الجديدة"، وفق تعبيره، وأضاف أن "الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني التزما بنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وهذه هي النتائج".

وتابع أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وهو نفسه "وجّها الجيش إلى تدمير كل بنية تحتية في منطقة الأمن حتى الخط الأصفر، فوق الأرض وتحتها، كما في غزة"، مدعيًا أن ذلك يأتي "لإزالة التهديدات عن سكان الجليل"، متوعدا بـ"تدمير البيوت والقرى".

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، إن "خلال الساعات المقبلة سيتم تنفيذ تفجير مُحكَم لبنية تحتية كبيرة للأسلحة جرى العثور عليها داخل الأراضي اللبنانية خلال الحرب"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "أصوات انفجارات قوية قد تُسمع في أنحاء الجليل وربما في الجولان، وهي عملية مخططة ومبادَر إليها، ولا يوجد حدث استثنائي في المنطقة"، مشيرًا إلى احتمال تفعيل أنظمة إنذار خاصة بالهزات الأرضية.

ودعا شتيرن السكان إلى اتخاذ إجراءات احترازية، بينها الابتعاد عن النوافذ والشرفات والمناطق المكشوفة، وفتح النوافذ لتخفيف أثر الضغط الناتج عن الانفجار، والحفاظ على الهدوء وتجنّب التجمعات أو التوجه إلى مواقع الحدث.

وفي بيان موازٍ، أعلن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أن "قيادة المنطقة الشمالية ستنفذ خلال ساعات عملية تدمير لبنية تحتية عسكرية كبيرة تم العثور عليها خلال الحرب، وقد أُعدّت للتفجير في الأيام الأخيرة"، وفق ما ورد في البيان.

وأشار المجلس إلى أن "أصداء الانفجار قد تُسمع في مختلف أنحاء الجليل وحتى الجولان"، لافتًا إلى أن "أنظمة رصد الزلازل ستبقى تحت المراقبة ولن يتم تفعيل إنذارات رسمية"، مع احتمال صدور إنذارات من أنظمة خاصة في بعض المؤسسات.

وقال إن العملية "لن تؤثر على تعليمات الجبهة الداخلية أو تقييم الوضع القائم"، مضيفًا أن تحديثات إضافية ستُنشر قبيل تنفيذ التفجير، فيما تتواصل العمليات الإسرائيلية جنوبي لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

دخان يتصاعد جراء تفجير إسرائيلي جنوبي لبنان (Getty Images)

وفي سياق متصل، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أن تل أبيب "لا تسعى للاستيلاء على أراضٍ في لبنان"، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي، ماركو ديوريتش.

وقال ساعر إن "إسرائيل ليس لديها أي مطامع في أراضي لبنان... وجودنا في المناطق الواقعة على حدودنا الشمالية يخدم غرضا واحدا وهو حماية مواطنينا"، على حد تعبيره، رغم تواصل العمليات العسكرية في الجنوب.

بالتوازي، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان أكثر من عشر قرى في جنوب لبنان لإخلائها والتوجه شمالًا، مدعيًا أن ذلك يأتي "في ظل قيام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار".

وتقع جميع القرى المذكورة في الإنذار خارج "الخط الأصفر" الذي حدده الجيش الإسرائيلي قبل عشرة أيام في جنوب لبنان، والذي تزعم إسرائيل أنه يهدف إلى ضمان أمن مواطنيها.

وقال الجيش الإسرائيلي "حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد إلى المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا"، مضيفًا أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته... يعرّض حياته للخطر"، وفق قوله.

وتأتي هذه التصريحات والإنذارات في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي تشمل القصف والتفجير الممنهج، رغم إعلان وقف إطلاق النار، وما يرافق ذلك من دمار واسع وتأثيرات مباشرة على السكان والبنى السكنية.

ترامب يطلب "ضبط النفس" ونتنياهو يسعى لتوسيع العمليات

وعلى صلة، طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "ضبط النفس وعدم تعريض وقف إطلاق النار في لبنان للخطر"، خلال اتصال هاتفي جرى مساء الإثنين، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وأشارت القناة، في وقت سابق اليوم، إلى أن نتنياهو عرض فحوى المحادثة على المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينيت)؛ وبحسب التقرير، حاول نتنياهو خلال الاتصال "توسيع نطاق حرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان".

وزاعم نتنياهو أن ذلك ضروري "لكبح الهجمات التي ينفذها حزب الله مستهدفا الجنود الإسرائيلييت وإطلاق النار على التجمعات السكنية"، فيما أصرّ ترامب على ضرورة الامتناع عن خطوات قد تهدد التهدئة في المرحلة الحالية.

وفي موازاة ذلك، كرر نتنياهو تصريحاته بأن اتفاق وقف إطلاق النار "يسمح لإسرائيل بالرد على التهديدات"، قائلاً إن "لدينا حرية في العمل على إحباط التهديدات الفورية والناشئة"، على حد تعبيره، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.

وأفادت القناة بأن الإدارة الأميركية لا تزال تسعى إلى استئناف المفاوضات مع إيران، وتعمل أيضًا على الدفع نحو مسار تفاوضي بين إسرائيل ولبنان، في سياق توسيع ما تُعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم"، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن التصعيد في لبنان قد يستمر خلال الأيام المقبلة، رغم الضغوط الأميركية لاحتوائه.