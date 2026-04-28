المستشارة القضائية تقرر اتهام مفوض السجون بتسريب تحقيق سري

المستشارة القضائية الإسرائيلية تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية بشبهة عرقلة التحقيق، بعد تحذيره ضابطًا من تحقيق سري جرى توثيقه بتسجيلات صوتية، في قضية تتقاطع فيها إفادات متضاربة ودعم سياسي يثير تساؤلات حول استمراره في منصبه.

قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تقديم لائحة اتهام ضد مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، بشبهة عرقلة سير التحقيق والاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك على خلفية تحذيره ضابطًا في الشرطة من تحقيق سري كان يُدار ضده. ومن المتوقع تقديم لائحة الاتهام ضد يعقوبي خلال الأيام القريبة، وسط تقديرات في أجهزة إنفاذ القانون بأنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.

وتعود القضية إلى تحذير وجّهه يعقوبي إلى قائد الوحدة المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أفيشاي مُعلم، بشأن تحقيق سري كان يجري ضده، وهو ما يُعدّ، بحسب الشبهات، تدخلاً في مجريات التحقيق.

وقد أبلغت المستشارة القضائية محامي يعقوبي بقرارها خلال محادثة جرت بينهما، في خطوة تأتي بعد استدعائه إلى جلسة استماع تمهيدية قبل نحو شهرين؛ علما بأن الشبهات ضد مُعلم تشمل بتجاهل معلومات حول مستوطنين إرهابيين في الضفة.

وكانت الشبهات قد كُشفت لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما واصل يعقوبي أداء مهامه على رأس مصلحة السجون الإسرائيلية بدعم من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رغم التحقيقات الجارية.

وتشير معطيات قانونية إلى أن القانون لا يُلزم المفوض بالاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده، خلافًا لما ينص عليه في حالات أخرى مشابهة داخل الجهاز.

وبحسب إفادات في منظومة إنفاذ القانون، فإن الأدلة التي جُمعت ضد يعقوبي اعتُبرت كافية لتقديمه للمحاكمة، ووصفت المكالمة الهاتفية التي جمعته بمُعلم بأنها "حاسمة"، فيما قال أحد المصادر إن "كل ما يلزم هو الاستماع لتسجيل المكالمة".

وجاءت المكالمة في وقت كان يعقوبي يشغل منصب السكرتير الأمني لوزير الأمن القومي، وقد تم تسجيلها ضمن تنصت أجرته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش).

وخلالها، طلب ملعم من يعقوبي مساعدته في التقدم داخل الشرطة، مشيرًا إلى علاقته ببن غفير، قبل أن يبلغه يعقوبي بوجود تحقيق يمنع ترقيته، وفق ما ورد في المعطيات.

وخضع يعقوبي للتحقيق أربع مرات منذ كشف القضية، ونفى خلالها الشبهات، مدعيًا أنه لم يكن على علم بوجود التحقيق، وأنه اكتفى بالتساؤل أمام الضابط بشأن احتمال وجوده.

غير أن هذه الرواية تتناقض مع شهادة مساعد مفوض الشرطة، ليئور أبودرهم، الذي قال إنه أبلغ يعقوبي بوجود التحقيق خلال حديث بينهما عن ترقيات داخل الجهاز.

وكانت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة قد أبلغت يعقوبي في تموز/ يوليو الماضي بنيتها تقديمه للمحاكمة، قبل أن تعود وتؤكد ذلك مجددًا في شباط/ فبراير، عقب استكمال التحقيق، علما بأن القرار النهائي كان مرهونا بجلسة الاستماع.

وفي سياق متصل، أشارت معطيات إضافية إلى أن القضية ترتبط بملف أوسع يشمل شبهات فساد بحق الضابط مُعلم، الذي خضع لتحقيقات بشبهة تلقي رشوة من رجل أعمال مقابل مساعدته في محو سجل جنائي، قبل أن يُعاد إلى العمل في منصب آخر بقرار من المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بعد فترة إيقاف استمرت ستة أشهر.