إحداها أخليت ضمن "فك الارتباط": المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية لشرعنة وتوسعة 3 مستوطنات

كرفانات متنقلة في مستوطنة "سا-نور" جنوب جنين رغم إخلائها عام 2005 في إطار "فك الارتباط" عن غزة (Gettyimages)

صادق "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة "الإدارة المدنية" بالجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، بشكل نهائي على خطط البناء وشرعنة مستوطنة "سا-نور" بمحافظة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة التي كانت قد أخليت عام 2005 في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، وأيضا مستوطنة "نافيه غديد" في أغوار الأردن وتوسعة مستوطنة "مسواه" بالمنطقة نفسها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتضم الخطط إقامة مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في عدة مواقع، من بينها المصادقة على 126 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "سا-نور" المخلاة على مساحة تقدر بنحو 58 دونما، و349 وحدة سكنية استيطانية في "نافيه غديد"، و168 وحدة سكنية في مستوطنة "مسواه".

وتأتي هذه الخطط ضمن إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة لتعزيز الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في الضفة والأغوار، وتدعي الجهات المعنية أن الهدف من ذلك هو "تعزيز الوجود المدني والأمني في شمال الضفة وغور الأردن".

ومن جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه "يرحب" بالمصادقة على المخطط الهيكلي لمستوطنة "سا-نور"، واعتبرها "لحظة تاريخية لتصحيح الظلم"؛ على حد تعبيره.

وأضاف "أزلنا بعد سنوات وصمة قانون فك الارتباط عن شمال (الضفة الغربية المحتلة). لقد وعدنا بتنظيم الاستيطان وبناء البلاد ونحن نفي بذلك". فيما اعتبر أن هذه المصادقة هي "رسالة واضحة لكل أعدائنا: نحن هنا لنبقى. ’سا-نور’ تعود لتكون جزءا لا يتجزأ من خريطة الاستيطان اليهودي، وهذه مجرد البداية".

وتندرج هذه القرارات ضمن مسار تصاعدي بدأ منذ سنوات، لكنه تسارع بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويشمل شرعنة بؤر استيطانية قائمة، وفصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، بما يعمق السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية المحتلة ويقوض التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، ألغي عمليا تطبيق قانون "فك الارتباط" شمالي الضفة عبر أوامر عسكرية وتعديلات قانونية متتالية، ما مهد الطريق أمام عودة تدريجية للمستوطنين إلى مناطق أخليت قبل نحو عقدين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، على أن تستكمل لاحقا إجراءات "الشرعنة القانونية الكاملة"، كما جرى في حالات مشابهة سابقة.