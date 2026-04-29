إسرائيل تطالب ترامب بسقف زمني لمفاوضات لبنان حتى منتصف أيار

تسعى إسرائيل إلى فرض مهلة زمنية محددة للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة، تنتهي بحلول منتصف أيار/ مايو، ملوّحة بالانتقال إلى ما تصفه بـ"الخطة الأصلية" لحربها على لبنان في حال عدم تحقيق تقدم، وذلك في ظل استمرار العمليات في الجنوب اللبناني وتقييد تحركات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فإن هذه المقاربة طُرحت في اتصال جرى مساء الأربعاء بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خلفية طلب إسرائيلي وُصف بالعاجل لتحديد سقف زمني للمسار التفاوضي المباشر الذي ترعاه واشنطن بين تل أبيب وبيروت.

الطلب الإسرائيلي من البيت الأبيض

وتطلب إسرائيل من الإدارة الأميركية، وفق التقرير، حصر محاولات التفاوض مع لبنان ضمن فترة قصيرة، معتبرة أن استمرار "عمليات حزب الله" ضد قواتها وبلدات الشمال الحدودية يقوّض فرص التوصل إلى تفاهمات.

وتدّعي جهات في المستوى السياسي الإسرائيلي أن سياسة "الرد المحدود" المتبعة حاليًا تؤدي إلى تآكل الردع وتضر بالسكان وبالجاهزية العملياتية، على حد تعبيرها.

وبحسب هذه التقديرات، أبلغت إسرائيل واشنطن أنه في حال عدم تحقيق نتائج خلال المهلة المحددة، فإنها تطلب من ترامب السماح لها "بالعودة إلى الخطة الأصلية" لتصعيدها في لبنان، دون توضيح طبيعة هذه الخطة.

توجيهات المستوى السياسي وقيود الجيش

وبحسب التقرير، يعمل الجيش الإسرائيلي في ظل تعليمات من المستوى السياسي تقضي بضبط العمليات في لبنان، حيث يمتنع عن تنفيذ هجمات في عمق الأراضي اللبنانية، فيما تتطلب أي عملية شمال نهر الليطاني موافقة خاصة من المستوى السياسي.

واعتبر التقرير أن الوضع الحالي، الذي يقتصر فيه دور الجيش الإسرائيلي على "الرد" بدل المبادرة، يخدم حزب الله ويمنحه فرصة لإعادة ترتيب صفوفه، ما يعرّض القوات الإسرائيلية لمخاطر إضافية.

كما لا توجد صورة واضحة بشأن مدة استمرار هذه القيود المزعومة، التي تربط الجهات الإسرائيلية فرضها بالرغبة الأميركية في الدفع نحو اتفاق أوسع مع إيران.

جولة زامير في الجنوب اللبناني

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مناطق تسيطر عليها قواته في لبنان، حيث أكد أن الجيش ينفذ تعليمات المستوى السياسي وينتظر القرارات بشأن مواصلة العمليات.

وقال خلال الزيارة: "تموضعنا على الخط لمنع إطلاق نار مباشر على البلدات"، مضيفًا: "لن نتسامح مع هجمات أو إطلاق نار"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الجيش حقق الأهداف التي وُضعت له حتى الآن، وأن القوات ستبقى في الميدان لضمان أمن بلدات الشمال.

وفي ختام التقرير، طرح تساؤلات حول جدوى الثمن الذي تدفعه إسرائيل في هذه المرحلة، في ظل ما وصفه بمراعاة المصالح الأميركية في المواجهة مع إيران.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") قد أفادت، مساء الثلاثاء، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأن تل أبيب تعتبر تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان حتى منتصف أيار/مايو بمثابة مهلة زمنية للتوصل إلى تفاهم فعلي، مؤكدة أنه "لا يمكن لإسرائيل الانتظار إلى ما لا نهاية"، وأنه سيتم منح فرصة إضافية تمتد لنحو أسبوعين قبل اتخاذ خطوات لاحقة، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تخطط، في حال عدم إحراز تقدم خلال هذه الفترة، للعودة إلى "القتال والنشاط المكثف" ضد حزب الله، في مؤشر على ربط المسار التفاوضي بمهلة زمنية محددة، يتخللها تهديد ضمني بالتصعيد.

وفي موازاة ذلك، أشار المصدر إلى أن إدارة ترامب تسعى خلال هذه المهلة إلى الدفع نحو عقد لقاء بين نتنياهو، والرئيس اللبناني، جوزاف عون، رغم حالة التشكيك التي تسود لدى الأطراف المعنية في كلا الجانبين بشأن إمكانية تحقيق ذلك.

وتأتي هذه التقديرات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش تنفيذ عمليات تفجير ونسف واسعة لما يصفه بـ"بنى تحتية عسكرية"، في عمليات تُخلّف دمارًا واسعًا في محاولة لمنع عودة السكان.