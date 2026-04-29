زامير يلوّح بمواصلة احتلال مواقع جنوبي لبنان: "كُلفنا بمنع إطلاق النار"

رئيس الأركان الإسرائيلي يلوّح بمواصلة احتلال المواقع التي توغل إليها الجيش جنوبي لبنان، قائلا إن القيادة السياسية كلفت الجيش بالتمركز على خط يمنع إطلاق النار المباشر على بلدات الشمال، ومقرًا في الوقت نفسه بأن "لا وقف لإطلاق النار" على الجبهة.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن قواته قد تواصل احتلال المواقع التي توغلت إليها في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن المهمة التي كُلّف بها الجيش من قبل القيادة السياسية تتمثل في "التمركز على الخط لمنع إطلاق النار المباشر" على البلدات الإسرائيلية المحاذية.

جاء ذلك خلال خلال جولة ميدانية أجراها في الجنوب اللبناني، حيث تفقد مواقع عسكرية والتقى قادة ميدانيين، وعقد تقييمًا للوضع العملياتي واستمع إلى تقارير من قادة الألوية، ووجّه تعليمات لمواصلة القتال، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن "المهمة التي أوكلها إلينا المستوى السياسي هي التمركز على الخط لمنع إطلاق نار مباشر على المستوطنات. وقد حققنا ذلك – هذا هو الخط الذي نحن عليه. قد نُطلب بالبقاء عليه. لن نتسامح مع هجمات أو إطلاق نار على مستوطناتنا، ولن نغادر حتى يتم ضمان أمن بلدات الشمال على المدى الطويل".

وأضاف أن "القوات تواصل القتال وتعمل على تعميق الإنجازات العملياتية"، مشددًا على أن "في جبهة القتال لا يوجد وقف لإطلاق النار – أنتم تواصلون القتال، إزالة التهديدات المباشرة وغير المباشرة عن مستوطنات الشمال، إحباط البنى التحتية الإرهابية، ورصد وقتل المخربين"، على حد تعبيره.

وخلال الزيارة، قال زامير إن "كل ما حدده لنا المستوى السياسي في ما يتعلق بالمعركة الحالية في إيران ولبنان، حققناه بل وأكثر من ذلك، وبذلك خلقنا الظروف العملياتية للعمليات التي يقودها المستوى السياسي الآن".

وأضاف أن "حزب الله يستمد قوته من إيران، وقد ألحقنا بإيران ضررًا كبيرًا، ودمرنا معظم مكونات الصناعة العسكرية فيها، بما في ذلك المصانع التي تنتج وسائل قتالية لحزب الله"، على حد تعبيره.

وتابع: "غيّرنا المفهوم في ما يتعلق بالتهديدات على الحدود، ولن نسمح بوجود جيش إرهابي على حدودنا. لا احتواء، بل عمل. سنواصل إزالة التهديدات في كل مكان تتشكل فيه"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "أي تهديد، في أي مكان، على مستوطناتنا أو قواتنا – بما في ذلك ما وراء الخط الأصفر وشمال الليطاني – سيتم إزالته"، مضيفًا أن "القوات تواصل العمل، ولا توجد قيود على إحباط البنى التحتية وقتل المسلحين".

وقال إن "في هذه المرحلة لا نتقدم إلى ما وراء الخط، لكننا سنواصل العمل بحرية لإزالة التهديدات"، وخاطب جنوده مشددا على أن "مهمتكم وواجبكم العمل بحرية لإزالة كل تهديد".