مشاورات وعقوبات إسرائيلية: أسطول كبير على متنه ألف ناشط ومتضامن في طريقه لكسر حصار غزة

عقد نتنياهو مشاورات مع وزراء الكابينيت بشأن أسطول كبير أبحر من إيطاليا متجها إلى غزة وهم يضم عددا كبيرا من السفن ونحو ألف ناشط ومتضامن بهدف كسر الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

يتجه أسطول بحري كبير على متنه المئات من الناشطين والمتضامنين مع غزة من حول العالم لكسر الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وذلك بعدما انطلق من سواحل إيطاليا الأحد في وقت تستعد وتتأهب إسرائيل لاعتراضه.

وأفيد بأن الأسطول حاليا في منطقة جزيرة كريت اليونانية، ومن المتوقع وصوله إلى المنطقة نهاية الأسبوع.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل ظهر اليوم الأربعاء، مشاورات مع وزراء المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بشأن الأسطول البحري الذي يضم عددا كبيرا من السفن من عدة دول حول العالم.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نحو ألف شخص من مختلف دول العالم على متن سفن الأسطول التي يقدر عددها بـ58 سفينة.

عقوبات إسرائيلية على حملة التضامن الممولة للأسطول

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فرض عقوبات على حملة التضامن مع غزة الممولة للأسطول البحري (، والتي تشارك فيها منظمات دولية، وأشار إلى أن الأسطول الذي انطلق من عدة دول بينها تركيا وإسبانيا وإيطاليا يضم أكثر من 100 سفينة ونحو ألف ناشط ومتضامن.

وادعى كاتس أن حماس هي من نظمت الحملة، وقال إن "فرض العقوبات جاء في إطار الحملة الاقتصادية التي تقودها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حماس وضد محاولات زعزعة الاستقرار في قطاع غزة، والتي تشارك فيها أيضا الولايات المتحدة، وذلك بعد نشاط مكثف من سلاح البحرية وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) والهيئة القومية لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الأمن".

واعتبر، أن "الأسطول ينتهك قرار الأمم المتحدة رقم 2803، والذي ينص على أن المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن تدخل عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها، ولذلك فإنه يضر بجهود التسوية التي تقودها إدارة ترامب في إطار مساعي تحقيق الاستقرار الإقليمي". فيما عدّ كاتس، أن فرض العقوبات على الحملة خطوة مهمة في محاولة تعطيل مصادر تمويل الأسطول.

من برشلونة إلى جزيرة صقلية قبل الإبحار إلى غزة

وأبحرت "مهمة ربيع 2026" التابعة لأسطول الصمود العالمي، من جزيرة صقلية الإيطالية الأحد، بعد استكمال استعداداته الأخيرة، ويعد "أسطول الصمود العالمي" مبادرة مدنية أنشئت عام 2025 من قبل ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ونشطاء ومتطوعين من دول مختلفة بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وبعد انطلاقها من مدينة برشلونة الإسبانية في 12 نيسان/ أبريل الجاري، وصلت سفن الأسطول إلى جزيرة صقلية الإيطالية في 23 نيسان/ أبريل، لتنضم إليها لاحقا سفن ونشطاء من إيطاليا عبر مدينتي سيراكوزا وأوغوستا.

وارتفع عدد القوارب المشاركة في الأسطول بميناء أوغستا لليخوت إلى 65 قاربا، قبل أن تستكمل الإجراءات اللازمة لمغادرة الميناء الأحد، ليبحر المشاركون تدريجيا وفق نظام محدد باتجاه البحر الأبيض المتوسط في ساعات العصر من اليوم نفسه. واستقبلت السفن في عرض البحر سفينة تابعة لمنظمة "غرينبيس" (السلام الأخضر) الداعمة للأسطول.

"نلتقي في غزة"

وخلال مغادرة القوارب للميناء، ردد عدد من الناشطين هتافات "فلسطين حرة" وأشعلوا المشاعل، فيما ودّع النشطاء بعضهم بعضا بعبارة "نلتقي في غزة".

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة أيلول/ سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل ترحيلهم.

وقال الناشط التركي علي دنيز، الذي انضم للأسطول من برشلونة "نؤمن أننا سنصل إلى ميناء غزة وسنلتقي بالأطفال هناك".

بدورها قالت الناشطة الإيطالية مارتينا، إن الشعب الفلسطيني يظهر مقاومة كبيرة، وأن دور المشاركين في الأسطول هو خدمة هذا الشعب. وأشارت إلى أن الحكومات لا تقوم بواجباتها، لذلك قرر الناشطون التحرك بأنفسهم بعدد كبير من السفن.

أما الناشط الألماني توم، فقال إنه من بين أصغر المشاركين سنا (19 عاما)، وإن ما دفع للمشاركة هو موقف بلاده التي اعتبرها من أكثر الدول تواطؤا فيما يحدث في فلسطين. وشدد توم على أن الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان هي ممارسات لا يمكن قبولها، وأنه يرى اليوم إبادة جماعية تحدث أمام أعين الجميع، ولذلك لم يعد يستطيع التحمل.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ العام 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. وجرى التوصل لاتفاق وقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية. كما تعاني غزة من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.