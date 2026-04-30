إسرائيل تتسلّم 6 آلاف و500 طن من الذخائر والمعدات الأميركية العسكرية في آخر 24 ساعة

تسلّمت إسرائيل 6500 طن ذخائر ومعدات أميركية خلال يوم، لتعزيز الجاهزية القتالية. وأكد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أن هذا الإمداد الضخم يدعم التفوق العملياتي، فيما أشار المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، لاستمرار وتكثيف عمليات التوريد لمواجهة التحديات المستقبلية.

تسلّمت إسرائيل 6 آلاف و500 طن من الذخائر والمعدات الأميركية العسرية في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلي، أنه "في غضون 24 ساعة، وصلت سفينتان وعدة طائرات شحن إلى إسرائيل محملة بآلاف الأسلحة الجوية والبرية والمعدات العسكرية، بإجمالي 6 آلاف و500 طن".

وقالت إنه "في عملية لوجستية بقيادة بعثة المشتريات التابعة لوزارة الأمن الأميركية، ووحدة الضابط المسؤول عن النقل الأمني ​​الدولي في قيادة الأمن، وإدارة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، رست سفينتا شحن في ميناءي أسدود وحيفا، تحملان آلاف الأسلحة الجوية والبرية، وشاحنات عسكرية، ومركبات نقل قتالية من طراز JLTV، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعدات الأخرى".

وأضافت أن "المعدات حُمّلت في الوقت نفسه على مئات الشاحنات التابعة لقسم النقل، وفرع التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي، ونُقلت إلى قواعد الجيش في جميع أنحاء البلاد".

ولفت البيان إلى أن "المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام أشرف على عملية لوجستية واسعة النطاق في ميناء أسدود، وتُعدّ هذه العملية الجهد الرئيسي الذي تقوده وزارة الأمن لتعزيز الجاهزية لمواجهة تطورات الحرب".

وذكر البيان أنه "منذ انطلاق عملية ’زئير الأسد’ (الحرب على إيران)، وصل إلى إسرائيل أكثر من 115 ألفا و600 طن من المعدات العسكرية عبر 403 رحلات جوية، و10 عمليات إنزال".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل على أهبة الاستعداد للتحرّك ضد أعدائها في أي وقت، وفي أي جبهة وحيثما اقتضت الضرورة"، مضيفا أن "النقل الجوي والبحري الذي يشهد توسعًا حاليًا يُعزز قدرات الجيش الإسرائيلي، وتفوّقه العملياتيّ".

وتابع كاتس: "مهمتنا هي ضمان حصول الجيش الإسرائيلي على جميع الوسائل اللازمة، لكي يتمكن من العمل بكامل قوته ضد أعدائنا متى وأينما دعت الحاجة، وسنواصل تعزيز القدرات، وضمان امتلاك إسرائيل لجميع الأدوات اللازمة، لحماية مواطنيها وهزيمة أعدائها".

من جانبه، قال برعام: "هذا جزء من إستراتيجية وزارة الأمن لدعم جميع احتياجات الجيش الإسرائيلي، سواءً من خلال عمليات إعادة التعزيز الضخمة على المدى القريب، أو من خلال تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية على مدى عقد من الزمان، وستستمر عملية التوريد والنقل التي أنجزناها، بل وستتكثف في الأسابيع المقبلة".