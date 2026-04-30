شركات تمدّد تعليق رحلاتها لإسرائيل: دليل الطيران في ظل الحرب على إيران

يُفتتح المجال الجوي الإسرائيلي تدريجيا وسط استمرار شركات طيران أجنبية كبرى بإلغاء رحلاتها لمدد متفاوتة؛ نتيجة التهديدات باستئناف الحرب ضد إيران. ومددت مجموعة "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها، بينما أرجأت شركات أخرى خدماتها بانتظار استقرار الأوضاع الأمنية والملاحية.

يستمرّ فتح المجال الجوي الإسرائيلي، تدريجيًا، فيما تواصل العديد من الشركات الأجنبية إلغاء رحلاتها إلى البلاد في الوقت نفسه، وبعضها ألغى رحلاتها، حتى ما بعد الصيف، وذلك في ظلّ وقف لإطلاق النار في الحرب على إيران، قد يُستأنف القتال بعده، مع تواصُل التهديدات الأميركية والإسرائيلية في هذا الشأن.

وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، الخميس، أن طيرانها لن يستأنف رحلاتهمن وإلى إسرائيل خلال حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن بعض الرحلات قد تُستأنف في مطلع الشهر ذاته، رهنا بالوضع الأمنيّ.

وقال ناطق باسم الشركة إن المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بالإلغاءات، سيتلقون اتصالات من الشركة، وستُعرض عليهم خيارات إعادة الحجز، أو استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، الأربعاء، تأجيل رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 10 أيار/ مايو

وفي الوقت نفسه، استأنفت شركة الطيران الإماراتية "الاتحاد للطيران" عملياتها، وتُسيّر رحلات بين أبو ظبي ومطار بن غوريون برحلتين يوميا.

ويُتوقع أن تستأنف شركة الطيران التشيكية "سمارت وينغز" رحلاتها من وإلى إسرائيل ابتداءً من 16 أيار/ مايو.

وذكرت الشركة في بيان، أنها ستُسيّر سبع رحلات أسبوعيا، وستراقب الوضع الأمني ​​وتلتزم بتعليمات السلطات.

وأعلنت شركة الطيران الاقتصادي "ويز إير" قبل نحو أسبوعين، أن رحلاتها لن تُستأنف قبل 4 أيار/ مايو على الأقل.

الشركات التي علّقت رحلاتها حتى مواعيد مُحدّدة:

الخطوط الجوي اليونانية (إيجة - "Aegean Airlines"): عادت في 28 نيسان/ أبريل.

الخطوط الجوية القبرصية: عادت في 23 نيسان/ أبريل

"دلتا": 5 أيلول/ سبتمبر.

"فلاي دبي": عادت في 30 نيسان/ أبريل.

"يونايتد" (الخطوط الجوية المتحدة): 7 أيلول/ سبتمبر.

"ويز إير": 12 أيار/ مايو.

مجموعة "لوفتهانزا": 1 تموز/ يوليو.

الخطوط الجوية البريطانية: 1 تموز/ يوليو.

الخطوط الجوية الفرنسية: 3 أيار/ مايو.

طيران أوروبا: 31 أيار/ مايو.

الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم": 17 أيار/ مايو.

"إيبيريا": 31 أيار/ مايو.

"إيطاليا": 31 أيار/ مايو.

"لوت": 31 أيار/ مايو.

طيران كندا: 7 أيلول/ سبتمبر.

7 أيلول/ سبتمبر. طيران الهند "إير إنديا":31 أيار/ مايو.

شركات الطيران التي لم تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل منذ الحرب مع إيران في حزيران/ يونيو 2025: