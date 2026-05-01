مسؤول بالجيش الإسرائيلي: إذا لم نخرِج اليورانيوم المخصّب من إيران فكل ما فعلناه سيكون فشلا ذريعا

وصف مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي عدم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران بـ"الفشل الذريع" للحرب، مشددا على ضرورة شن هجوم جديد إذا تعثر المسار السياسي. يأتي ذلك تزامنا مع تعديلات أميركية لإدراج الملف النووي في المفاوضات، ومقترح إيراني جديد.

قال مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي، إنه إذا لم تتمكّن إسرائيل من إخراج اليورانيوم المخصّب من إيران، فإن كل ما فعلته، خلال الحرب، سيكون فشلا ذريعا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إذ قال: "إذا لم نُخرج اليورانيوم المخصب من إيران، فإن كل ما فعلناه في عملية ’زئير الأسد’ (الحرب على إيران)، سيكون فشلا ذريعا".

وذكرت إذاعة الجيش أن المسؤول ذاته يرى أنه إذا لم يتم التوصل، في إطار المفاوضات السياسية مع إيران، إلى اتفاق بشأن التخلص من اليورانيوم المخصب في إيران ووقف تخصيب اليورانيوم فيها، فإن إنجازات العملية العسكرية ستذهب سدى. و"سيكون فشلا ذريعا، لأن هذا النظام... (سيصبّ تركيزه) على البرنامج النووي، وحينها لن نكون قد حققنا شيئا".

وأضاف أن "هذا هو هدف العملية، ولم يكن مجرد توجيه رسالة للإيرانيين أو رد فعل، بل كان خطوة أكثر أهمية بكثير".

وشكّك المسؤول في "عقلانية" كبار مسؤولي النظام الإيراني، ولذلك قال، إنه "إذا لم تُستنفد المساعي السياسية الحالية، (ولم لم تؤتِ أُكُلَها في هذا الشأن)، فسيكون من الضروري شن هجوم آخر على إيران، لتحقيق الهدف المنشود".

وأقرّ المسؤول ذاته أن إسرائيل هاجمت خلال الحرب في إيران، قواعد الأمن الداخلي، ونقاط تفتيش القوات الإيرانية، وقوات الباسيج، على أمل أن تشجع هذه الهجمات الشعب الإيراني على النزول إلى الشوارع.

وقال إنه "بمجرد أن اتضح لنا أن الأمر لا يجدي نفعا، توقفنا عن ذلك".

وفي سياق ذي صلة، أورد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مصدر لم يسمّه، أن المبعوث الأميركيّ، ستيف ويتكوف، "أرسل، الإثنين، تعديلات على مسودة التفاوض مع إيران، تركز على إعادة إدراج الملف النووي".

وأضاف التقرير أن "أحد تعديلات ويتكوف، تطالب إيران بالالتزام بعدم محاولة نقل أي يورانيوم مُخصّب".

يأتي ذلك فيما قدّمت إيران إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، الجمعة، فيما أوردت تقارير أن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، أرسل الإثنين، تعديلات على مسودة التفاوض مع إيران، تركز على إعادة إدراج الملف النووي.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع الولايات المتحدة، ليل الخميس"، من دون تفاصيل إضافية.

وبحسب موقع "أكسيوس" سلّمت إيران باكستان، الخميس، ردها على التعديلات الأميركية، الخاصة بالمقترح الإيراني الأخير.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الخميس، إن تل أبيب قد تستأنف الحرب على إيران، "قريبا"، لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى دعم ما وصفها بالجهود المبذولة لإنجاز الأهداف، والتي يقودها الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، في إشارة إلى المسار التفاوضيّ المتعثّر.